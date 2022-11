Leonel Álvarez respondió sobre un supuesto caso de soborno a recogebolas, en el Atanasio Girardot

El último martes, Deportivo Independiente Medellín consiguió una victoria importante frente a Águilas Doradas por 2-1, en la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga del fútbol colombiano. El triunfo de los 'poderosos' los deja con vida para lo que resta y los pone a soñar con la clasificación a la gran final.

En la rueda de prensa, posterior al partido, asistió el técnico del conjunto de Rionegro, Leonel Álvarez, y fue sorprendido por uno de los periodistas, quien le dijo: "Algunos recogebolas hicieron la denuncia en la transmisión de que Fernando Salazar (accionista de Águilas Doradas) les ofreció $1.000.000 a cada uno para que manipularan el tema del trabajo de un recogebolas en favor de Águilas".

"¿Tienes pruebas? Debes tener pruebas para poder hablar de ese tema. Yo me abstengo porque la verdad creo que eso no lo hace nuestro presidente y también he visto jóvenes mentir mucho. Entonces también tienes que escuchar la otra parte. A mí me queda muy difícil eso, hay que preguntarle al presidente. A nosotros nos corresponde levantar el grupo después de un partido que competimos bien, nos faltó desde luego, pero ya esperar el sábado y hacer una buena presentación como hacemos siempre. Ojalá podamos con ayuda de Dios, porque tenemos una mentalidad muy positiva de sumar tres puntos", afirmó.

Esta no fue la única vez en la que el nombre de Fernando Salazar fue nombrado, tras el partido frente a Medellín. El defensor Andrés Felipe Cadavid hizo una fuerte acusación, por medio de sus redes sociales, hacia el directivo de Águilas.

"Ey, hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. ¿Hasta cuándo? Nos va a bravear después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta", dijo el experimentado zaguero.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del cuadrangular B de la Liga del fútbol colombiano?

Tras el triunfo del Deportivo Independiente Medellín, los 'poderosos' quedaron en la segunda posición, con siete puntos. Como líderes continúan Águilas Doradas con 9 unidades. América y Pasto completarán la cuarta jornada, este miércoles. Los 'Diablos Rojos' son terceros con tres unidades, mientras que Pasto solamente tiene un punto.

