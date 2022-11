Leonel Álvarez salió derrotado en el Atanasio y se desquitó con un patrocinador del Medellín

Este martes, Independiente Medellín superó 2-1 a Águilas Doradas , quitándole a los de Rionegro el invicto que tenían en los cuadrangulares finales del grupo B. Luego de finalizar el encuentro, el técnico Leonel Álvarez acudió a la rueda de prensa para dar sus impresiones sobre la derrota, sin embargo, cuando apenas se estaba acomodando, vivió un tenso momento con un miembro del staff de Independiente Medellín.

El estratega se disponía a sentarse y movió de la mesa unas botellas de licor que hacen parte de la publicidad del ‘poderoso de la montaña’. De inmediato, un integrante de Independiente Medellín le recriminó:

- “Qué pena, disculpe, los patrocinadores”

- “No lo voy a poner aquí”, dijo el DT.

- “No, no, nosotros somos locales y tenemos patrocinadores” le alegó del nuevo.

- “No, solo la voy a poner aquí”, insistió Álvarez.

El hombre del staff se acercó a la mesa y acomodó las botellas y le dijo: “No profe, es muy difícil conseguir patrocinadores”.

El estratega se mantuvo en que solo las corrió, a lo que el otro replicó “Así como están organizadas, así están bien profe, discúlpeme”.

Leonel Álvarez DT de @AguilasDoradas tenía la costumbre de correr las botellas de licor en el Atanasio (Nacional o DIM) antes de la rueda de prensa. Pero hoy desde el @DIM_Oficial le dijeron que no las desordenara. Son los locales y están en su derecho. pic.twitter.com/WTt4v1bG4T — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴⚽️🇦🇷 (@juanchoserran8) November 23, 2022

Después de este altercado, Álvarez atendió a los medios de comunicación, donde todo transcurrió con normalidad, hasta que un periodista lo sorprendió con la siguiente pregunta: "Algunos recogebolas hicieron la denuncia en la transmisión de que Fernando Salazar (accionista de Águilas Doradas) les ofreció $1.000.000 a cada uno para que manipularan el tema del trabajo de un recogebolas en favor de Águilas".

Ante la compleja inquietud, el exentrenador de la Selección Colombia expresó: "¿Tienes pruebas? Debes tener pruebas para poder hablar de ese tema. Yo me abstengo porque la verdad creo que eso no lo hace nuestro presidente y también he visto jóvenes mentir mucho. Entonces también tienes que escuchar la otra parte. A mí me queda muy difícil eso, hay que preguntarle al presidente. A nosotros nos corresponde levantar el grupo después de un partido que competimos bien, nos faltó desde luego, pero ya esperar el sábado y hacer una buena presentación como hacemos siempre. Ojalá podamos con ayuda de Dios, porque tenemos una mentalidad muy positiva de sumar tres puntos".

Sin embargo, las inconformidades sobre el directivo de Águilas Doradas no pararon allí, puesto que el defensor y capitán del Medellín denunció en su redes sociales el accionar de Salazar tras el encuentro: "Ey, hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano. ¿Hasta cuándo? Nos va a bravear después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta", dijo el experimentado zaguero".