Leonel Álvarez: “Si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional, seré campeón muchas veces”

Después de un buen tiempo en silencio, este jueves apareció Leonel Álvarez , reconocido exjugador de nuestra Selección Colombia y técnico de paso por clubes como Cali, Medellín, Águilas y en el exterior de Cerro Porteño y Libertad, de Paraguay, entre otros.

El antioqueño atendió una entrevista con 'Directv' y tocó temas trascendentales como el relacionado con la actualidad de algunos clubes importantes de Colombia, que están en entredicho tras la mala campaña en Copa Libertadores.

“A mí me cobran algo que es normal, por ser campeón con DIM, algún mal entendido, pero que me gustaría dirigir a Nacional , claro. ¿Quién no anhela o desea dirigir a Nacional?...todo entrenador. Soy ganador y en el momento, si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional, estoy convencido que seré campeón no solo una vez, sino muchas veces”, afirmó de entrada.

Además, Álvarez señaló que “yo soy un profesional y necesito comer y vivir también, como todos, todas las herramientas, todo lo que tiene Nacional le gustaría disfrutarlo a cualquier entrenador”.

Precisamente el verde paisa se encuentra en medio de críticas para los jugadores, cuerpo técnico y para la dirigencia, especialmente después de la derrota con la que cerró su participación en Copa frente a Universidad Católica, de Chile.