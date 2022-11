Leonel Álvarez: "Somos merecedores del resultado, pero esto no termina acá, no nos podemos relajar"

Águilas Doradas sigue 'encarrilado' en los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano en el segundo semestre. Los dirigidos por Leonel Álvarez se impusieron en la noche del sábado por 1-0 a Independiente Medellín en el estadio Alberto Grisales. Los 'dorados', en sus tres salidas en el grupo B, han sumado tres victorias: un puntaje perfecto y esos números hacen ilusionar a su fiel hinchada con llegar a disputar el título de fin de año.

Luego del compromiso en el municipio de Rionegro, el timonel de las 'águilas', Leonel Álvarez, dio sus impresiones a la prensa de lo que fue la presentación de los suyos contra el 'poderoso de la montaña'. El estratega, de 57 años, destacó el trabajo en conjunto, primordial para quedarse con los tres puntos que lo tienen liderando, de forma sólida, su zona en la Liga II-2022.

Publicidad

"Fue un partido muy planificado, muy estudiado, teníamos que desconectar algunos jugadores para que no les llegara el balón tan claro a Cambindo (Diber). Teníamos que arriesgar para desconectar Arregui con Ricaurte (Andrés), que es el que pone a jugar a todos. La dinámica, la presión y la juventud de estos muchachos para valorar mucho la parte mental, porque estos muchachos están en una fortaleza mental muy grande. Este es un equipo dinámico, joven, que sigue creciendo en la parte individual, colectivamente es otro partido, no sé si hay récords en partidos en cero, que esto para nosotros es importante", dijo de entrada el estratega de Águilas Doradas.

Y es que Águilas Doradas vive un presente 'dulce' y sobre eso, Álvarez sostuvo que "estamos disfrutando de un buen momento, sabíamos de la dificultad del partido y que era un juego de poco gol, el que cometiera un error y lo aprovechara se iba ganando; y ante un equipo que con los once y en la presión que hacíamos no los dejamos generar y ellos parecían que con el empate estaban contentos. Nosotros sabíamos que en cualquier momento convertíamos, somos merecedores de este buen triunfo, recibimos este resultado con mucha humildad, también Medellín jugó 15 minutos con uno más, y así, no lo dejamos generar su identidad y su estilo".

Pese al buen presente, en la plantilla del conjunto 'dorado' mantienen los pies en la tierra, ir paso a paso, ya que aún queda mucha 'tela por cortar'. Eso sí, Leonel Álvarez aseguró que esperan seguir por ese camino, el de la victoria.

"Seguir creyendo en lo que estamos haciendo, que es muy bueno. Sabíamos que teníamos que lograr un resultado importante hoy (sábado) porque viene una para de unos días. Tenemos que irnos a jugar una final en Medellín, como todos los partidos, si los que tienen cinco puntos menos que nosotros aspiran a ser primeros y nosotros por qué no y de la manera que se está jugando", prosiguió.

Publicidad

Otras declaraciones:

El proceso que lleva con Águilas Doradas

"La permanencia de nosotros tiene que ver mucho con los muchachos, se refrescó con algunos hombres nuevos, entre ellos Auli. Nosotros no nos conformamos y eso se los transmitimos a ellos, como cuerpo técnico aspiramos a cosas más grandes. Hoy (sábado) había que dar un paso, era un partido importante para nosotros, seguimos con la mentalidad ganadora, positiva, de seguir creciendo"

Publicidad

Lo que sigue para el cuadro 'dorado'

"Ahora a recuperar estos muchachos, seguir pensando en grande y hemos ratificado el buen momento de nosotros acá de local. Agradecerle a los pocos hinchas, seguimos encausando a buscar historia, a buscar un certamen internacional. Sabíamos de que no éramos locales por la hinchada del DIM, pero nosotros somos fuertes como familia, como grupo y ellos han entendido que es el momento de nosotros, tenemos que aprovecharlo y demostrar dentro de la cancha por qué estamos en este momento".

Mentalidad ganadora del grupo

"Los que me conocen saben que soy ambicioso, me gusta ganar, me gustan los procesos ganadores. Estamos disfrutando de un buen momento, no ha sido fácil porque es mucho trabajo, buscar una nómina que fuera ganadora y darle continuidad, a medida que uno se va acercando al objetivo, de llegar a ese último partido, por ende conseguir un certamen internacional; en la cancha son once contra once. Me da mucha tranquilidad la parte mental de ellos, que es muy fuerte y juegan mejor cuando hay hinchada".

"Somos merecedores del resultado, pero esto no termina acá porque todavía falta, no nos podemos relajar y queremos seguir sumando. Hay que seguir con los pies sobre la tierra y no nos conformamos, una de las claves y tengo que ser sincero, aquí hay equipo y trabajo, David (González) recién llega y Medellín es un gran equipo, pero la diferencia es que nosotros somos más equipo, como equipo, por el trabajo que llevamos".