Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas: “Estos muchachos están mentalizado en hacer historia”

Águilas Doradas sigue dando de qué hablar en la liga del fútbol colombiano 2022-II. Luego de clasificarse a los cuadrangulares finales del campeonato, el equipo dirigido por Leonel Álvarez ahora ganó los dos primeros partidos de esta fase del torneo.

Por eso, este martes, tras vencer 1-0 a Pasto, en la segunda fecha, el estratega analizó lo que fue el encuentro y se mostró orgulloso de sus dirigidos.

“Felicitar a estos muchachos que están mentalizados en hacer historia, y somos merecedores de este muy buen resultado. Nosotros no modificamos nada, tenemos una ambición y vinimos con la intención de ganarle a un buen local, entregaron hasta lo último, no sé cuántos equipos ganarán acá pero este resultado nos da un paso más, esto no es como comienza sino como termina. La mentalidad de estos muchachos, el esfuerzo que siguen haciendo y nosotros buscamos a través de eso, además de las condiciones de ellos, un buen resultado”, aseveró Leonel Álvarez, en rueda de prensa.

Acá más declaraciones de Leonel Álvarez:

*Pasar página e ir por más

“Pensar en lo que viene, seguir sumando, con mucha humildad recibimos este resultado. Lo trabajamos, así ganemos nos levantamos a entrenar, a corregir, ajustar algunos movimientos. Es un equipo que aspira a cosas importante, para acercarnos a ese partido final, que es importante, es un sueño y lo estamos trabajando”.

*Los jugadores, comprometidos en todas la facetas del juego

“Nosotros somos inquietos, queremos un equipo cortico en todas las líneas, no podíamos darle ventajas al Pasto. Cada uno de ellos van cumpliendo una labor”.

*Marco Pérez, ‘inspirado’

“Vuelve Marco a marcar gol, y eso para nosotros es importante que nuestro goleador esté en racha. Se ha ganado sus momentos, ratificando su buen momento, que vengan mas goles y mejores resultados”.

*Solo piensan en sus resultados

“Ningún partido es fácil, y esperamos con ellos corregir, y esperar sacar un buen resultado con Medellín, esperando qué pase en Cali, pero sí esperamos que ojalá se nos de el resultado allá también. Pero nosotros nos preocupamos es de nuestro trabajo y queremos seguir sumando de a tres puntos”.

*Sueñan con llegar a la final

“Nos hemos trazado sueños, logros, pero a través del trabajo. Hay que correr, hacer doblajes, tener un equipo compacto y ellos lo están demostrando. Hay que seguir teniendo fe en lo que se está haciendo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Águilas Doradas en la Liga Betplay 2022?

Ahora, después del gran resultado en Pasto, las Águilas Doradas tendrán un nuevo reto en la tercera jornada del rentado local frente al Medellín. Este compromiso será el próximo sábado, en el estadio Alberto Grisales, de Rionegro, a las 7:00 de la noche.