Leonel Álvarez ve el 'vaso medio lleno' en Águilas Doradas: "Estamos en Copa Sudamericana"

En la sexta jornada de los cuadrangulares finales de la liga colombiana, Águilas Doradas igualó 1-1 frente a un América de Cali que había sido eliminado hace un par de fechas. Los de Rionegro perdieron la chance estar en la final luego de no pasar del empate contra los 'escarlatas', desaprovechando las 'tablas' de Independiente Medellín en Pasto.

En rueda de prensa, el técnico Leonel Álvarez , analizó lo que fue el encuentro contra los ’diablos rojos', que se disputó en el estadio Pascual Guerrero.

Acá las declaraciones de Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas:

¿Qué cree que le faltó a su equipo para estar en la final?

"Nosotros solamente tenemos gratitud con estos muchachos. Enfrentar a América no es fácil y más que todo el morbo que se generó, tanta cosa. Hoy el equipo está en Sudamericana, en el certamen internacional. Se hicieron más de 40 puntos en el segundo semestre. Hoy, con muy poquito, con muy poquito, teníamos controlado el partido, excepto si no tienen a Adrián. Lo que pasa es que Adrián marca una diferencia. De resto, creo que hasta lo último intentamos, modificamos con los cambios, pero la verdad no se pudo conseguir el logro de disputar la final, pero tampoco es para conformarnos porque este grupo ha crecido mucho en ese aspecto y hoy teníamos que sumar sí o sí. Si no se podía ganar, al menos llevarnos el empate de sumar para conseguir el logro de Sudamericana".

¿Se va de Águilas ahora que termina contrato?

"No, yo tengo contrato hasta el ocho. No le pongamos morbo a esto tampoco. Tengo hasta el ocho contrato y yo debo de cumplir un contrato hasta el ocho y a ver si nuestro presidente quiere que sigamos. Pues hay un tema de negociación con mi representante, normal, pero tenemos contrato con Rionegro hasta el ocho y esperamos desde luego cumplir y salir a unas vacaciones que merecemos, que merecen los jugadores, porque ha sido complejo, difícil llegar hasta esta instancia, pero ellos con su fútbol, con sus resultados hemos competido hasta el día de hoy".

*Sobre propuestas de otros equipos

"Eso es lo que usted está diciendo usted. Que sueno para muchos equipos, pero

a verlas propuestas reales, reales. Lo real, lo real es Rionegro y vamos hasta lo último

porque somos serios, respetuosos de los procesos del trabajo y más a una familia Salazar que ha creído en nuestro trabajo. Y hoy ponerlos a competir de esta manera creo que es de satisfacción, es de felicidad. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos el punto más alto y les exigimos mucho a ellos. Y le da una tristeza porque lo que usted dice también es verdad, ¿cierto? Si hubiéramos hecho cuatro puntos y estuviéramos hoy disfrutando de otra manera, pero nada, ¿no? Agradecidos con Dios, con el trabajo, con la familia Salazar, con todos estos muchachos. Esperemos a ver qué nos depara el el destino. Pero sí sueno para un lado, sueno para otro, pero a la larga nada claro. Y seguimos acá colocando todo el profesionalismo hasta el último instante".