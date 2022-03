Leonel Álvarez y la ausencia de Luis Sandoval, en Águilas Doradas: "Es por un tema de indisciplina"

Luis Sandoval recibió una nueva oportunidad para jugar en la Liga del fútbol colombiano, con Águilas Doradas, para esta temporada. Disputó varios encuentros con el cuadro que dirige Leonel Álvarez, pero con el pasar del campeonato, fue perdiendo protagonismo.

Ante esa situación, al entrenador del cuadro antioqueño le preguntaron el por qué no volvió a ser tenido en cuenta el delantero barranquillero, a lo que respondió sin 'pelos en la lengua'.

"Lo de Sandoval yo si me remito a hablar de ese tema, va por un tema de disciplina. Hemos tomado la decisión de por el momento no contar con él. Es un tema para hablar con directivos. Realmente creo que en eso he sido muy claro cuando llegué", expresó.

De esa manera, se da por entendido lo que viene ocurriendo con el 'Chino' en suelo paisa, donde llegó procedente de Fortaleza, de la Primera B del fútbol colombiano.

¿Cómo va Águilas Doradas en la Liga del fútbol colombiano?

La situación del conjunto antioqueño en nuestro balompié no es la mejor. Marcha en la casilla 16, con 11 unidades, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

Viene de caer derrotado 1-2 contra Envigado, en la jornada de los clásicos, y ahora tendrá que visitar a Alianza Petrolera, el próximo sábado 19 de marzo, a partir de las 5:30 de la tarde.