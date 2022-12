Leones logró su primer triunfo de Liga Águila-ll tras vencer 2-3 a Huila, en Neiva

El conjunto antioqueño que viene en alza después de eliminar a América, por Copa Águila, sigue encendido y con tres anotaciones vencieron a los ‘opitas’ en condición de visitante. Tuvieron que pasar siete fechas para que Leones lograra su primera victoria y contra el colero Huila, que aún no conocen la palabra ganar. El estadio Guillermo Plazas Alcid recibió el partido de dos equipos necesitados de triunfo. Los visitantes arrancaron pisando fuerte porque en menos de diez minutos ya ganaban por dos goles. Tan solo pasaron dos minutos de iniciado el compromiso y Roger Lemus, de Leones, cazó un rebote para empalmar con su empeine derecho y abrir el marcador en la capital huilense. Tomás Maya, de Huila, no tuvo un gran partido, y a los siete minutos derribó en el área grande a Jhon Sánchez y el juez Jhon Ospina, decretó penal. Al cobro David Montoya que con solvencia puso el 0-2. Los locales intentaron espabilar, pero sus dos llegadas claras de gol no pudieron terminar de buena manera. Vea acá: ¡Sigue perfecto! La Equidad venció 0-1 a Chicó y alcanzó su séptima victoria en fila Rondando los 39’, y desde los once pasos, Juan Sebastián Herrera tradujo un cobro penal en el descuento para Huila; luego de una discutida falta sobre Diego Gómez. Con el tanteador 1-2 culminó la primera mitad de un juego bastante entretenido en Neiva. La etapa complementaria recién iniciaba, y con un cotraataque en estado puro, Daniel Mantilla habilitó a Wilmar Jordán para ampliar la cuenta 1-3, a favor de los ‘felinos’. La reacción ‘bambuquera’ llegó seis minutos más tarde. Luego de un saque de banda y posterior centro, Edwar López anotó el 2-3. Lea acá: Santiago Arias debutó por Liga en la derrota 0-2 del Atletico Madrid contra Celta de Vigo

Atlético Huila, a lo largo del segundo tiempo fue más ganas que fútbol y con diferentes acciones de juego intentaron inquietar, pero no lograron marcar diferencia.

Ahora, la situación para el técnico Néstor Craviotto queda cuesta arriba; aún no ganan en la Liga Águila-ll, son últimos y en la próxima jornada jugarán el clásico contra Tolima.

Por otra parte, Leones abrirá la fecha ocho cuando reciba, en Itagüí, a Chicó.