Leyci Santos: “Ir a Atlético es una oportunidad de demostrar todo lo que puedo dar”

La mediocampista disputará los tres primeros encuentros de la Liga Femenina con Santa Fe, antes de partir hacia España, su primera experiencia en el fútbol internacional.

El Atlético de Madrid, de España, confirmó el pasado martes en sus cuentas oficiales el fichaje de la colombiana Leicy Santos, futbolista del registro de Independiente Santa Fe.

La mediocampista, de 23 años, disputará tres partidos de la Liga Águila con el cuadro ‘cardenal’ y luego se unirá a la disciplina de los 'colchoneros'. Antes, estará con Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima.

Santos Herrera se marcha dejando huella en el conjunto rojo, pues fue parte importante en el título de la Liga en 2017, tras vencer en la final al Atlético Huila.

Este viernes, en diálogo con GolCaracol.com, la cordobesa explicó las condiciones de la negociación con los españoles y dejó ver su alegría por este gran paso que dará en su carrera.

¿Cómo se da su paso al Atlético de Madrid?

“Atlético ya se había acercado a mí hace un tiempo. Gracias a Dios y a mí buen desempeño, las cosas se pudieron dar. Los dos equipos están haciendo lo posible para que se dé mi paso al fútbol internacional y esperemos que todo salga de la mejor manera”.

¿Influyó en algo haber viajado con Santa Fe a enfrentar al Atlético?

“Sí claro, esos convenios con equipos tan grandes son muy importantes para nosotras, nos da la posibilidad de mostrarnos como jugadoras profesionales. Ese partido fue clave para mi llegada. Pude hacer un gran partido, ellos se fijaron en mí y hoy tengo la posibilidad de hacer parte del equipo”.

¿Cuál es el negocio entre los dos equipos y cuándo viajaría?

“Alcanzo a jugar dos o tres partidos con Santa Fe. Respecto a la negociación es a modo de préstamo, por un traspaso que vamos hacer. A cambio de eso Atlético de Madrid también mandaría una jugadora de su plantilla para Santa Fe y hasta el momento todo va por buen camino, esperemos que se pueda cerrar la negociación. Las cosas están para que yo viaje después de los Juegos Panamericanos. Primero hay que ver como se dan las cosas allá y ahí ya tendría la fecha exacta para viajar”.

¿Qué representa para Leicy Santos llegar a un club tan importante en el mundo?

“Es un gran paso en mi carrera como profesional, espero estar a la altura, por ahora estoy tranquila y feliz, convencida que será una gran oportunidad de demostrarle a la gente y a mí misma, todo lo que puedo aportar para seguir creciendo. Por ahora sigo enfocada en Santa Fe, sigo siendo parte de este equipo y daré todo lo que este a mi alcance mientras siga vinculada aquí”.

¿Cómo ve a Santa Fe para afrontar esta nueva Liga femenina?

“Muy bien, es un equipo muy compacto y sólido, que en lo físico y lo mental es muy fuerte. Tienen un lindo fútbol que convence, además se que van a brindar un gran espectáculo para todas las personas que vayan a ver al equipo. Es un equipo que siempre tiene que estar en lo alto por su historia y lo que ya se ganó a nivel femenino”.

¿Qué significa Santa Fe para Leicy Santos?

“Es el equipo donde empecé a ser jugadora profesional, el club que apostó y creyó en mi potencial. Desde mi llegada hace dos años me han hecho sentir que es mi casa y mi familia. Me brindaron su apoyo incondicional y siempre voy a estar agradecida con ellos, en mi corazón siempre estará Santa Fe. El hecho de que me vaya en préstamo me hace dar cuenta lo que significo para ellos del respeto y agradecimiento que hay mutuamente”.

¿Cuál es el recuerdo más significativo de su paso por el equipo rojo?

“Sin duda alguna, el momento más lindo e inolvidable será el día que quedamos campeonas. El ver ese estadio lleno y toda la afición apoyándonos es algo que jamás olvidaré”.

¿Qué piensa de la Liga femenina en Colombia?

“Hay que trabajar mucho más, hay que hacer algo que sea bueno para todos. Una Liga más larga y competitiva donde las jugadoras tengan todas las garantías que tienen los hombres, además de poder jugar un año completo y poder acceder a competiciones internacionales”.

¿Cómo ve a la Selección Colombia que irá a los Juegos Panamericanos en Lima?

“En Colombia hay grandes jugadoras, con un excelente equipo y a donde se vaya siempre se tendrá la responsabilidad de dar lo mejor. Nosotras queremos llegar a la final, queremos levantar un título, pero la competencia estará muy dura. Confío en mi equipo, lo que tenemos para dar y esperemos dejar el nombre del país en alto”.

¿Qué mensaje se le puede dar a todas las mujeres que quieren llegar al fútbol profesional?

“Lo que puedo decir es que en la vida y en el futbol hay que hacer sacrificios. La constancia, la disciplina y los esfuerzos adicionales van marcando el camino. El momento llega cuando tiene que llegar y cuando uno hace las cosas bien, los frutos se ven reflejados”.

Por: Andrés Felipe Sanguino Jiménez

Twitter: @sanguino_felipe

