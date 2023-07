Liga II-2023: así se jugará la primera fecha del 'todos contra todos' en el fútbol colombiano

A solo días de que Millonarios se coronara como campeón de la Liga I-2023 en el fútbol colombiano, la Dimayor no se hizo esperar más y anunció los horarios, fechas y calendario en el que se disputará la primera jornada del 'todos contra todos' en el inicio del segundo semestre en el balompié nacional.

Según lo que publicó a través de un comunicado el ente organizador del rentado local, la Liga II-2023 dará inicio el viernes 14 de julio con el partido Envigado vs. Atlético Bucaramanga, a las 4:00 p.m. en el estadio Polideportivo Sur, para que horas después, a las 7:40 de la noche, Atlético Huila y Unión Magdalena se enfrenten en el estadio Guillermo Plazas Alcid, de la ciudad de Neiva.

El desarrollo de la primera jornada se dará el sábado 15 de julio con los duelos entre Independiente Medellín vs. La Equidad, Junior de Barranquilla contra Águilas Doradas y, Deportivo Pasto vs. Millonarios, quien es el actual campeón del fútbol colombiano y, en su intención de repetir título, el 'embajador' buscará iniciar con pie derecho en la liga frente a los 'volcánicos', que frente a su gente y estadio no se la pondrán tan fácil a los capitalinos.

El domingo 16 de julio, el turno será para América de Cali contra Deportes Tolima en territorio vallecaucano, que significará el estreno oficial de Lucas González como estratega 'escarlata', mientras que, a segunda hora, Once Caldas medirá fuerzas frente a Atlético Nacional, que está en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Paulo Autuori del banquillo técnico.

La primera fecha del 'todos contra todos' de la la Liga II-2023, concluirá el lunes 17 de julio cuando Deportivo Pereira reciba al Deportivo Cali, y dos días después, el 19, Independiente Santa Fe se enfrentará a Jaguares en el estadio El Campín. Será un partido especial para el cartagenero Hubert Bodhert, debido a que se medirá a su antiguo equipo, los 'felinos del Sinú'.

Así se jugará la primera jornada:

Viernes 14 de julio

Envigado vs. Atlético Bucaramanaga

Estadio: Polideportivo Sur

Hora: 4:00 p.m.

Atlético Huila vs. Unión Magdalena

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Hora: 7:40 p.m.

Sábado 15 de julio

Independiente Medellín vs. La Equidad

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 4:00 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Hora: 6:10 p.m.

Deportivo Pasto vs. Millonarios

Estadio: Departamental Libertad

Hora: 8:20 p.m.

Domingo 16 de julio

América de Cali vs. Deportes Tolima

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 5:15 p.m.

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 7:30 p.m.

Lunes 17 de julio

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali

Estadio: Ramírez Villegas

Hora: 8:00 p.m.

Miércoles 19 de julio

Independiente Santa Fe vs. Jaguares

Estadio: El Campín

Hora: 8:00 p.m.

Miércoles 6 de septiembre

Alianza Petrolera vs. Boyacá Chicó

Estadio: Daniel Villa Zapata.