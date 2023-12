¡Lista la primera jornada de la Liga I-2024!: conozca cómo quedaron los enfrentamientos

Este jueves 21 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la Liga I del fútbol colombiano para el 2024. El formato para la competición se mantendrá igual en cuanto a los clasificados en el 'todos contra todos', pero esta vez se jugarán sólo 19 jornadas.

Una fecha menos con respecto a los campeonatos anteriores, no habrá fecha de clásicos. En ese orden de ideas, se conoció cómo se efectuará la primera fecha para la Liga, que iniciará el próximo 20 de enero del 2024. Junior de Barranquilla partirá como campeón defensor.

De entrada habrá partidazos como el que protagonizarán Millonarios e Independiente Medellín. Junior, vigente monarca, comenzará su defensa del campeonato frente a Atlético Bucaramanga.

De otro lado, Fortaleza que debutará en la Primera División se enfrentará al complicado Deportes Tolima en condición de visitantes. Mientras que Patriotas que retornó al máximo campeonato de nuestro país hará lo propio contra los 'felinos del Sinú': Jaguares de Montería.

Así quedó definida la primera jornada de la Liga I-2023 del fútbol colombiano.

Tolima vs. Fortaleza

Pereira vs. Cali

América vs. Águilas Doradas

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

Junior vs Bucaramanga

Patriotas vs. Jaguares

Nacional vs Alianza Petrolera

Pasto vs Santa Fe

Equidad vs Envigado

Millonarios vs. Medellín