Lista la programación de la décima fecha de la liga colombiano: regresa el clásico capitalino

Este miércoles la Dimayor publicó los horarios de los partidos correspondientes a la décima fecha de la liga colombiana, y cuyo duelo inaugural será el viernes 25 de septiembre entre Jaguares y La Equidad.

Esta será la segunda jornada del fútbol local desde que se anunció la reanudación del calendario el fin de semana pasado. El partido más atractivos de la fecha serán Once Caldas vs Atlético Nacional, y el clásico capitalino Independiente Santa Fe vs Millonarios.

Programación fecha 10 de la Liga colombiana:

25 de septiembre

Jaguares FC vs La Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Once Caldas vs Atlético Nacional

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

26 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs Patriotas Boyacá

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Envigado FC vs Junior FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Deportes Tolima vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

27 de septiembre

Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Deportivo Cali vs Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Independiente Medellín vs Deportivo Pereira

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín

29 de septiembre

Águilas Doradas vs Deportivo Pasto

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alberto Grisales