Lista la programación de los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga Águila

Cali vs. Nacional se jugará el próximo sábado 12 de mayo, mientras que Junior vs. Medellín irá el domingo 13.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer este lunes las fechas y los horarios de los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga Águila 2018-I.

Patriotas vs. Huila y Cali vs. Nacional se jugarán el próximo sábado 12 de mayo, mientras que Atlético Junior vs. Independiente Medellín y Once Caldas vs. Deportes Tolima irán el domingo 13.

Programación cuartos de final– ida

12 de mayo

Patriotas vs Atlético Huila

Hora:

6:00 p.m.La Independenciaabierta

Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: cerrada

13 de mayo

Atlético Junior vs Independiente Medellín

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: abierta

Once Caldas vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: cerrada

