Llegó la jornada de 'clásicos' de la liga del fútbol colombiano: así se jugará la fecha 10

El América de Cali , líder de la liga del fútbol colombiano, recibirá este domingo al colista Deportivo Cali en un clásico atípico por la décima jornada del Torneo Apertura, en la que Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan el sábado con el objetivo de seguir escalando posiciones.

Los Diablos Rojos, dirigidos por el costarricense Alexandre Guimaraes, vienen de vencer por 2-0 el jueves al Junior de Barranquilla con anotaciones del veterano Adrián Ramos y del argentino Facundo Suárez, máximo artillero del torneo con cinco goles.

Igualmente, el estratega contará para este partido con el resto de figuras del líder del campeonato, como el habilidoso extremo Carlos Darwin Quintero, el creativo español Iago Falque y el centrocampista argentino Franco Leys, que se han vuelto fundamentales para el equipo.

Guimaraes se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo y con los puntos obtenidos hasta ahora en el torneo, 19, y espera seguir avanzando.

Publicidad

"Nos falta pedirles (a los futbolistas) ahora un poco más para rematar esta semana corta con el fin de buscar la victoria en el clásico", expresó.

Cali, entre tanto, está sumido en una crisis profunda que lo tiene, incluso, luchando por no descender este año.

El equipo viene de perder 3-0 en Bogotá con el Independiente Santa Fe y su técnico, el exseleccionador de Colombia y Costa Rica Jorge Luis Pinto, señaló que la situación los ha golpeado.

Publicidad

"Estamos en proponer, en no meternos atrás y no se nos dan las opciones. Tenemos el arco cerrado, no tenemos la claridad suficiente y en descuidos nuestros nos hacen los goles", dijo el veterano estratega.

Atlético Nacional busca el liderato

Sin el centrocampista Nelson Palacio ni el delantero Tomás Ángel, que están concentrados con la selección de mayores y con la sub'20, respectivamente, el Atlético Nacional enfrentará el sábado al Independiente Medellín en el Clásico Paisa.

Los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori acumulan ya seis partidos consecutivos sin perder en la liga, de los cuales ganaron tres e igualaron tres.

"Todos conocemos el ambiente que genera un partido como estos, pero la actitud de los jugadores debe ser igual en todos los juegos, porque uno no gana campeonatos solo ganando clásicos", expresó el estratega brasileño.

Publicidad

Para este encuentro, Autuori contará con jugadores que vienen subiendo su nivel como el brasileño Jader Gentil y el delantero Jefferson Duque, además de la columna vertebral del equipo conformada por el arquero Kevin Mier, el central Cristian Zapata y el centrocampista Sebastián Gómez.

El Medellín, entre tanto, ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos y el que perdió lo jugó con una nómina suplente por sus compromisos internacionales.

El equipo viene motivado además porque jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y por el buen nivel de jugadores como el delantero Diber Cambindo, el centrocampista Miguel Monsalve y el expermientado mediocentro Daniel Torres.

Publicidad

Partidos de la décima jornada de la liga del fútbol colombiano:

24 de marzo

Águilas Doradas vs Envigado.

Sábado 25 de marzo

Publicidad

Once Caldas vs Deportivo Pereira

Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Atlético Nacional vs Deportivo Independiente Medellí

Publicidad

Deportes Tolima vs Atlético Huila.

Domingo 26 de marzo

Unión Magdalena vs Junior

Deportivo Cali vs América de Cali

Publicidad

Independiente Santa Fe vs Millonarios.

Lunes 27 de marzo

Jaguares vs Deportivo Pasto.

Publicidad

Martes 28 de marzo

Boyacá Chicó vs La Equidad.