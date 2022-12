“Lo de Alexis Mendoza no está listo, no hemos hablado con él”: presidente del Junior

Antonio Char, hermano del alcalde de Barranquilla que anunció al técnico colombiano como nuevo adiestrador de los ‘tiburones’, desmintió la información y dijo que todavía no hay nada.

El martes pasado se hizo oficial la no continuidad de Julio Comesaña en la dirección técnica del Junior, por razones personales del entrenador.

De inmediato, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, comunicó que el nuevo adiestrador de los ‘tiburones’ sería Alexis Mendoza.

Sin embargo, este miércoles Antonio Char, hermano del alcalde y presidente del Junior, desmintió a Alejandro y reveló que todavía no hay ningún reemplazo para la dirección técnica de los ‘rojiblancos’.

“No, eso no está listo. Nosotros no tenemos nada listo en este momento porque no hemos tenido el tiempo. Las conversaciones que tuvimos ayer fueron sobre el final del día, imposible tener un técnico contratado doce horas después”, reveló el presidente del Junior sobre el tema de Alexis Mendoza, en entrevista para ‘El Heraldo’ .

En cuanto a si Junior ha tenido algún acercamiento con el entreador que hoy en día dirige al Independiente del Valle, en Ecuador, Antonio Char fue enfático.

“No. Además, Alexis Mendoza está dirigiendo (al Independiente de Ecuador). Actualmente está en plenitud de su cargo como entrenador, tiene un partido por delante. Para cualquier entrenador en su condición, no creo que se maneje una conversación de esa naturaleza teniendo todavía compromisos laborales”, añadió Char respecto a si han hablado con el estratega barranquillero.

Finalmente, el presidente de la institución no escondió que a pesar de este malentendido no le cierra las puertas a Mendoza, ya que es un técnico que ya conocen en el Junior y tuvo un buen pasado con la institución.