“Lo de Arturo Vidal al América está de un ‘pelito’, él mandó las cifras y son manejables”

Lo de Arturo Vidal al América de Cali sigue tomando fuerza, desde las huestes del club vallecaucano trabajando a ‘toda máquina’ para intentar lograrlo y todo apunta a que cada vez se acercan más a lo que pide el experimentado mediocampista chileno.

Por eso, este viernes en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron nuevamente con Jaime Orlando Dinas, quien fue el primero en dar la noticia y quien le ha hecho seguimiento a la misma.

“Hoy sobre las 9:45 de la mañana una fuente muy cercana, no al América sino a Arturo Erasmo, me dijo que acababa de colgarle a Tulio, que le mandó las cifras, y que es manejable para la altura del jugador”, indicó de entrada el periodista.

Dinas también se animó a decir que lo del chileno al América de Cali está cerca de darse, pero que como toda negociación siempre puede tener complicaciones.

“Recurrí a unas fuentes en América, que para poder fichar a ese jugador necesita unos sponsors, haciendo sumas. Ya Marcela Gómez, la presidenta, tiene dos patrocinadores y le falta uno que lo concretan hoy”, agregó.

Celebración de Arturo Vidal, tras su gol con Chile contra Uruguay, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

Para terminar, el periodista vallecaucano se refirió a Sonia Isaza, quien ha sido clave para que Arturo Vidal considere fichar por el elenco ‘escarlata’.

“La única opción que tiene Vidal se llama América de Cali, no porque no lo está buscando Boca Juniors, Colo Colo, sino porque acá hay dos mujeres fundamentales, primero su novia Sonia Isaza, quien le hizo una petición sentimental, y la segunda es Marcela Gómez. Esto se va a oficializar cuando llegue Arturo Erasmo, tiene el tiquete en mano, solo le falta la fecha, y si llega a un acuerdo, no sé si las cosas van a cambiar, pero siendo las 2:25 p.m., está de un ‘cachito’, de un pelito lo de Arturo Vidal al América”, finalizó.

Se vienen horas cruciales para poder darse este fichaje de Vidal al América, y en caso de darse tendría que unirse a la pretemporada del técnico Lucas González, ya que la Liga del fútbol colombiano 2024-I comenzará el próximo 21 de enero.

En los recientes días el propio jugador respondió a los comentarios en una transmisión de Twitch que hizo, y le mandó un saludo a los hinchas del cuadro ‘escarlata’ y a los colombianos, quienes siempre le brindan “cariño”.