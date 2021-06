"Lo de Junior fue fracaso, no hay otra palabra; hubo jugadores que no estuvieron al nivel requerido"

Semestre para el olvido para el Junior de Barranquilla. A pesar de conseguir un cupo a Copa Sudamericana, no cumplió con las expectativas en la Copa Libertadores, quedando eliminado en fase de grupos. Además, el 13 de junio, dijo 'adiós' a la Liga colombiana, tras perder la serie contra Millonarios, en semifinales.

Las repercusiones no se han hecho esperar. Y es que los 'tiburones', como equipo grande del fútbol colombiano, siempre tienen la obligación de firmar excelentes presentaciones. Por eso, en Gol Caracol hablamos con Hayder Palacio, voz más que autorizada para opinar sobre el equipo barranquillero.

Recordemos que el exlateral, de 41 años, es considerado uno de los grandes referentes del Junior. Con dicha camiseta, disputó un total de 439 partidos, siendo el segundo futbolista con más juegos en la historia de la institución. Razón por la que no le tembló el pulso para catalogar de 'fracaso', lo acontecido en el semestre.

"El balance no es el mejor. Por las contrataciones que se hicieron y lo que es el equipo, no haber avanzado en Libertadores y no haber llegado a la final del torneo local es un fracaso. Aunque Junior venía jugando bien, el partido de vuelta frente a Millonarios no fue de los más flojos", expresó.

En la ida de dicha llave contra los 'embajadores', el equipo barranquillero se impuso 3-2, ventaja que perdió en la vuelta, en el estadio El Campín. Pero, ¿qué hizo mal Junior en Bogotá? Hayder Palacio fue claro en su respuesta y dijo, una a una, las razones de la eliminación.

"Cuando son finales, no es posible que en pocos minutos, ya vayan perdiendo 2-0. La concentración tiene que ser al máximo y Junior no la tuvo. Además, entró ansioso o nervioso a la cancha. Intentó coger ritmo, pero fue tarde porque se vio un equipo agotado por la altura y no le alcanzó", añadió.

Lo particular del caso es que el director técnico, Luis Amaranto Perea, en rueda de prensa posterior al compromisos, afirmó que "cada quien interpreta la palabra 'fracaso' como quiera, Junior hizo cosas buenas". Frente a esto, Palacio también se pronunció y fue tajante.

"Fue fracaso, no existe otra palabra o interpretación. Un equipo grande como Junior, mínimo tiene que llegar a la final del torneo local y si a eso, se le suma la eliminación en Libertadores, con mayor razón. El club perdió esta primera mitad del año. Ahora, es momento de hacer evaluación", afirmó.

Y es que como bien dice Hayder, ahora solo queda resta analizar qué sucedió, pasar la página, mirar para adelante y corregir. No obstante, qué es, exactamente, eso que se debe cambiar de cara al próximo semestre si se quiere mejorar en los resultados alcanzados.

"Al inicio decía que los futbolistas no le copiaban a Amaranto, pero sobre el final, cogieron el ritmo. Sin embargo, hubo jugadores que no dieron el nivel que se requiere en Junior. Si se mejora el nivel, se traen refuerzos de equipo grande y creen en lo que tienen, se puede ir por buen camino", dijo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y las constantes críticas que recibió el entrenador Luis Amaranto Perea, a lo largo de su estadía en el equipo, la gran pregunta que surge es si debe o no continuar como director técnico. Con relación a esta duda, Hayder Palacio no se escondió y se la jugó.

"Antes creía que era mejor que se cambiara a Amaranto, pero ahora, considero que los jugadores ya le cogieron la idea y es mejor que siga. Lo que sucedió muchas veces es que había un once de gala y dos jugadores más, porque los que entraban no hacía la misma labor que los titulares, y eso no ayudaba mucho al profesor", sentenció.

Eso sí, para finalizar, no se olvidó de que "las ausencias de Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja pesaron en el remate de la liga. Si Amaranto hubiera tenido un mejor recambio, la historia quizá hubiera cambiado. Pero bueno, solo resta darle la confianza necesaria al profesor en esta segunda parte del año", culminó.