“Lo de Millonarios no lo entiendo, algo pasó adentro; iba sobrado, jugaba bien y ahora no gana”

La actualidad de Millonarios preocupa a propios y extraños. El equipo bogotano venía mostrando un gran nivel, siendo protagonista y hasta líder en la liga del fútbol colombiano 2022-II, pero recientemente nada le sale y los resultados no lo acompañan, algo de lo que opinó hasta el propio Carlos ‘Pibe’ Valderrama.

Por eso, este jueves, el histórico futbolista colombiano habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y se refirió al presente del equipo ‘embajador’ en el rentado local.

Publicidad

“Lo de Millonarios no lo entiendo, algo hay adentro, algo pasó adentro, nadie quiere salir a hablar, adentro pasó algo, un equipo que vaya sobrado y no haga ni un punto, algo pasó”, afirmó de entrada Valderrama.

Seguido a eso, el ‘Pibe’ recordó lo bien que venía el equipo bogotano hace algunas semanas, pero mostró su preocupación porque es un ‘bache’ demasiado largo en el que están.

“Es que son ocho partidos, no uno ni dos los que llevan sin ganar. Millonarios será, juegan bien y ganan, eso decíamos todos hace dos meses”, agregó el otrora jugador de la Selección Colombia.

Para finalizar, a Carlos ‘Pibe’ Valderrama le preguntaron si ha hablado con su gran amigo Alberto Gamero, y quien actualmente es el técnico de Millonarios.

Publicidad

“Con Gamero, mi hermano, no hablo eso, él no va a decir eso, siempre hablamos de familia, de lo siempre. No hablamos de fútbol, siempre ha sido así”, finalizó el histórico ‘10’ colombiano.

Actualmente Millonarios se encuentra en el octavo puesto de la tabla de posiciones de la liga del fútbol colombiano 2022-II, con 29 puntos, tras 19 fechas disputadas, por lo que deberá ganar en la última fecha del ‘todos contra todos’ para clasificar a los cuadrangulares finales del campeonato.

Publicidad

Hace algunas horas, Alberto Gamero habló en rueda de prensa tras perder 2-1 con Medellín, en El Campín , y afirmó que se repondrán para lograr pasar a la siguiente fase de la liga y buscar el título de fin de año.

“En ningún momento he dicho que me esperen a este partido para ganarlo, es que nos queda un partido con posibilidades de clasificar. Si después del domingo no tenemos argumentos para clasificar, miraremos, pero tenemos una posibilidad”, dijo el técnico de Millonarios.