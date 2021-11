"Lo más sano es que Wilmar Roldán no vuelva por un tiempo a arbitrar en la cancha del Centenario"

La polémica tiene su foco en Wilmar Roldán, quien ofició como juez central durante el partido entre Deportes Quindío e Independiente Santa Fe, este lunes.

El árbitro tuvo que ir al VAR para pitarle un penalti a los bogotanos y tuvo un par de intervenciones que no gustaron en la afición local, lo cual concluyó en la gente ingresando al césped para intentar agredir a Roldán, hecho que no ocurrió, y los hinchas se fueron contra la tribuna visitante posteriormente.

Así terminaron las cosas en el estadio de Armenia. Hinchas del Quindío ingresaron a la cancha e intentaron agredir al árbitro Wilmar Roldán, se enfrentaron con la policía y se fueron a buscar a los seguidores de Santa Fe para pelear. Qué bárbaros. Video del amigo Wilson Roa pic.twitter.com/JnjhYJNYiS — Oscar Ostos (@oscarostos) November 2, 2021

Sobre estos sucesos, y el rendimiento actual de Wilmar Roldán, charlamos con el exárbitro Albert Duarte, quien de entrada afirmó: "Nosotros somos humanos y nos podemos equivocar, pero no se puede esperar el error del árbitro para justificar los resultados, ojalá eso no ocurra más, se descontextualiza todo".

¿Cómo analiza usted el penal que sancionó Roldán, luego de que el VAR le dijera que revisara la jugada?

"La jugada fue penal, fue supremamente peligrosa, me extraña que Roldán estaba muy cerca y no sé por qué no tomó la decisión en su momento. Si bien el jugador de Quindío trata de sacar el balón, va con los taches arriba y le hace daño al jugador de Santa Fe, claro penal".

¿Qué es lo que le puede estar pasando a Wilmar Roldán? En este torneo se ha visto envuelto en varias situaciones

"Se han visto diferentes polémicas, tendría que revisar algo, creo que no está generando la credibilidad necesaria en el país, aunque sea el mejor árbitro que tenemos y eso preocupa porque si el mejor no da la credibilidad, los demás tampoco lo harán y los hinchas ya se están metiendo a la cancha para agredir, insultar y demás y las cosas se saldrán de las manos".

¿Qué le puede decir al hincha, desde su vista como exjuez central?

"Hago un llamado de atención a los hinchas, no solo en Armenia, en Cali también ocurrió, espero que no pase en otras plazas porque sería más lamentable, no es una buena imagen, no es la forma de protestar. Los hinchas no pueden olvidar que lo que se juega es un partido de fútbol, los equipos son los que deben mejorar, habrán ascensos y descensos y si el equipo no rinde no se le puede echar la culpa al árbitro".

Y a Wilmar, ¿Qué mensaje le puede mandar?

"No es fácil cuando ocurren estas cosas, por más experiencia que se tenga como la tiene Wilmar, no es fácil que los hinchas se metan a la cancha y quieran agredirlo, habrá que estudiar algunas cosas, había alguna animadversión por parte del público contra Wilmar también por algo que ocurrió hace poco y lo más sano es que no vuelva por un tiempo a esa cancha".