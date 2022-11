Este jueves, las noticias del fútbol colombiano corrieron por cuenta del Junior de Barranquilla , luego de anunciar oficialmente que Julio Avelino Comesaña no sería más el técnico del equipo. Según el periodista Fabio Poveda, los directivos ya tendrían en mente su reemplazo.

"El Club Deportivo Popular Junior F.C. informa que Julio Comesaña se desempeñó hasta este jueves 17 de noviembre como el director técnico de la institución", dice el comunicado que confirmo la no continuidad del timonel uruguayo.

Publicidad

A pesar de que los directivo también le agradecieron su labor, parece ser que la situación no fue en las mejores formas puesto que minutos después, el mismo Comesaña señaló que "Yo no me voy, a mí me sacan del equipo".

El periodista Fabio Poveda, de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', habló con Avelino Comesaña, quien le contó que se vio sorprendido por la decisión de la directiva del 'tiburón', puesto que "desde ya estaban pensando un equipo con muy buenos jugadores para el próximo año, pero pasó lo que pasó".

Sin embargo, los dirigentes anunciaron, en el mismo comunicado, que ahora se enfocarán en un "proyecto orientado a la participación de los jugadores que integran las categorías formativas del club". Lo que muestra el evidente cambio de rumbo del equipo en lo deportivo.

Dicho esto, Poveda agregó: "lo más seguro es que el próximo entrenador del Junior de Barranquilla sea Arturo Reyes". Cabe resaltar que él ya estuvo al mando del banquillo técnico 'tiburón' en el 2021. En ese momento, alcanzó a dirigir 23 juegos, registrando nueve victorias, 10 empates y cuatro derrotas.

Publicidad

Además, Reyes cuenta con una amplia experiencia al mando de las categorías juveniles de la 'tricolor' y hasta hace poco también fue el entrenador encargado de la Selección Colombia de Mayores. Cuatro partidos de preparación fueron su periplo, en un combinado que estará ausente en el Mundial Qatar 2022.

¿Cuáles otros equipos ha entrenado Arturo Reyes ?

El estratega samario también ha dirigido a Atlético Bucaramanga, Patriotas Boyacá, Barranquilla FC.

Publicidad

¿Cómo le fue a Julio Comesaña en su décima etapa cómo entrenador del Junior de Barranquilla?

El estratega nacido en Montevideo, Uruguay, dirigió al equipo 'rojiblanco' durante 15 encuentros a lo largo del 2022, en los cuales logró siete victorias, dos empates y seis derrotas.