Lo que el hincha de Nacional tiene que saber sobre el presente y futuro del equipo

El presidente del club, Andrés Botero, explicó cómo se dio la salida del DT Rueda y la llegada de Lillo. También tocó temas como el de Juan Pablo Ángel.

Fueron más de 40 minutos en los que el presidente, Andrés Botero, junto con el técnico saliente, Reinaldo Rueda, y el gerente deportivo, Víctor Marulanda, explicaron a los medios de comunicación las medidas tomadas para el futuro cercano de la institución, entre ellas, la llegada del español Juan Manuel Lillo al banquillo.

Acá, las frases que resumen lo que los aficionados del actual campeón de Colombia tienen que saber.

Botero:

“Yo estaba contento de que estuviera el ‘profe’ Rueda, queríamos que siguiera, pero hace tres días me dijo: “Yo ya completé mi ciclo y quiero, como lo habíamos hablado con anterioridad, retirarme del club”.

“Se ha especulado mucho con el tema de Juan Pablo Ángel. Mucha gente dice que él maneja el club y a los directivos, y no es cierto. Él solo ha sido asesor y colaborador y ha opinado en la comisión técnica, es la única posición que ha tenido”.

“El mismo Juan Pablo dijo: ‘Si yo creo confusión me retiro’. Quiero dejar muy claro que Juan Pablo nunca ha manejado el equipo, ni ha dado órdenes a la junta directiva, ni a la comisión técnica”.

“Al profesor Rueda siempre le hemos dicho que las puertas están abiertas. La vida da muchas vueltas, esta es su casa y sabe que siempre estaremos mirándolo y pendiente de usted. En un futuro que bueno sería volver a tenerlo aquí con nosotros”.

“Para que dirigiera a Nacional tuvimos inicialmente once personas en la lista, tanto a nivel nacional como internacional. La comisión técnica evaluó a cada entrenador y finalmente llegamos a la conclusión de que Lillo sería el que más le convenía a esta institución”.

¡Confirmado! Juan Manuel Lillo es nuevo entrenador de Atlético Nacional “En millonarios hizo su labor. No fue tan mala, fueron problemas internos, y no era su momento. Teniendo un club como Nacional, con la nómina que tiene, él va a hacer una excelente labor. Lo consideran el gurú del fútbol español. Tiene muy buenos pergaminos detrás y muy buena historia”.

“Él llega la semana entrante con dos personas del cuerpo técnico. Nos sentaremos a trabajar y hablar sobre qué es lo que él quiere y qué equipo quiere conformar”.

“Los temas de Franco Armani y Macnelly Torres se han tratado en la junta directiva. El club quiere retener a estos jugadores, son claves para el equipo. Le hemos respondido a los clubes que no estamos interesados en la venta de estos dos jugadores".

“Racing solo consultó algunos números de Armani”, dijo el representante del arquero Rueda:

“Este día tiene esa connotación de tristeza y de nostalgia por todo lo que significó nuestra estancia en Nacional. Yo no quería este momento, porque uno con los años se vuelve muy sensible y muy emotivo”.

¡Oficial! Reinaldo Rueda no sigue como director técnico de Atlético Nacional “Dios me dio la oportunidad de recuperar todo, la esencia del club, la moral del club, ese jugar que le gustó a la tribuna, recuperar muchos jugadores que estaban aburridos y querían irse y lograr todo lo bueno que ya sabemos”.

“Este modelo de Nacional, engrandece al fútbol colombiano porque es un modelo a seguir, y nos ha hecho un favor muy grande a todos los del fútbol, es un orgullo y un estatus”.

“Ser campeón frente a los dos rivales de toda la historia colombiana, como lo son Millos y Cali, engrandece más este título”.

Nacional, implacable: goleó 5-1 al Cali y es campeón de Colombia “Una especial mención a la hinchada, que son como esa hinchada amarilla del Borussia Dortmund. Es algo impactante lo que transmite la hinchada verdolaga, es único”.

“Debo aclarar que no estoy cansado ni enfermo, porque por ahí me han dicho periodistas que si estoy enfermo, y no lo estoy. Cuando me reintegré de la cirugía lo hice con el aval médico. Mi madre también está estable, porque ya me la estaban diciendo que si me iba porque ella estaba enferma”.

Marulanda:

“Tenemos una nómina amplia que debemos reducir para el auto sostenimiento del club. Nosotros estimamos 25 jugadores, es la nómina que se va a tratar”.

“Tenemos una comunicación permanente con Juan Manuel Lillo para cuando él llegue ya encuentre algo de lo que quiere. Tiene un gran conocimiento del equipo, y yo quedé sorprendido cuando me empezó a hablar de jugadores de la Sub 20, Sub 17 y juveniles”.

