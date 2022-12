“Lo que están haciendo los jugadores es un paro económico que afecta los patrocinios”

Óscar Ignacio Martán, presidente del Cortuluá, se refirió este jueves al paro que pretenden iniciar los futbolistas en Colombia, luego de no llegar a un acuerdo con la Dimayor.

El pasado miércoles se conoció por decisión de los capitanes de los clubes del fútbol colombiano que entrarán en un cese de actividades, ante la negativa de los directivos de considerar abrir una mesa de diálogos para tratar de cumplir las peticiones , que se presentaron el pasado 11 de septiembre.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre los jugadores se manifestaron en las canchas, sentándose y pasándose el balón de un lado al otro durante 10 segundos, después del pitazo inicial, debido a la negativa de la Dimayor para concertar un diálogo.

GolCaracol.com habló este jueves con Óscar Ignacio Martán, presidente del Cortuluá, sobre esta situación que pone en riesgo la continuidad de la Liga y el Torneo Águila.

“Lo que están haciendo en los medios es una amenaza, es un paro económico que afecta los patrocinios. Dicen “algún día lo haremos. Vamos a entrenar, pero no iremos a jugar”. Esa zozobra genera pánico económico y me imagino que estarán en la capacidad de responder por eso. Sigo pensando que es un tercero, que se llama asociación (Acolfutpro), que no tiene contrato con los jugadores, porque los contratos los tenemos los clubes, somos los capacitados a negociar con nuestros jugadores”, aseguró Martán.

“Acá se pone de ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay, países que han ganado mundiales; Colombia no ha ganado absolutamente nada. No digo con esto que unos trabajadores son de una categoría y otros de otra, son seres humanos. Pero acá se piden cosas que son difíciles de cumplirlas. Pregunté en Brasil y me dicen que ese tipo de protestas no se van a ver jamás, no existen. Como es un país con cinco mundiales, más bien se sientan con los patrocinadores y buscan cómo dialogar, pero no ponen en jaque el torneo, y menos un tercero como la agremiación”, agregó.

En lo que tiene que ver con el equipo vallecaucano, el dirigente afirmó que “Cortuluá se ha sentado con los jugadores, les ha preguntado en qué les estamos fallando, en qué les hemos incumplido, porque creo que el camino es ese, que el jugador haga una reclamación y uno responda a sus inquietudes, y eso no ha pasado. Ellos hablan que el problema es contra la Dimayor, esa es la información que les ha entregado la agremiación”.

Por último, el presidente Martán indicó que el equipo ‘corazón del Valle’ seguirá cumpliendo con sus obligaciones y que si finalmente los jugadores acuerdan irse a paro, actuarán por las vías legales.

“El club seguirá respondiéndoles a sus jugadores. Si tienen inquietudes, serán bien atendidos. Cortuluá cumple con sus obligaciones y mucho más, de modo que no entiendo cómo pueden hacerle un paro, si eso es lo que anuncian. Sería grave y legalmente nos tocará actuar”, finalizó.

El Ministerio de Trabajo convocó a las partes a una reunión el próximo lunes, a las 10:00 a.m., para que se sienten a negociar y lleguen un acuerdo.