“Lo que hoy logró América es también mérito del cuerpo técnico anterior": Da Silva

El entrenador del América de Cali se mantuvo invicto desde que asumió al conjunto ‘escarlata’, salvó la categoría y clasificó a los cuartos de final, en una campaña perfecta.

Nueve partidos ha dirigido Jorge ‘Polilla’ Da Silva con el América de Cali, desde que llegó en septiembre del presente año y acumula cinco victorias y cuatro empates. Este sábado el conjunto ‘escarlata’ salvó la categoría, sigue en primera y clasificó para los cuartos de final de la Liga.

"Estoy Feliz porque cuando llegamos teníamos un camino muy duro por delante. Estoy orgulloso de estos jugadores porque respondieron", dijo ‘Polilla’ en rueda de prensa, después de la victoria 1-0 frente al Bucaramanga.

"Nosotros hablamos claro, tenemos muchas virtudes y tenemos algunas deficiencias como es la generación de juego en la mitad de la cancha. En esa parte estamos en deuda y hay que trabajar para mejorar en eso", añadió el entrenador uruguayo respecto al futuro de su escuadra que espera rival en los cuartos de final.

"Por el cariño que le tengo a la institución, el cariño que me ha demostrado la afición, me llevó a tirarme con toda por este desafío. No me arrepiento de haberle dicho sí al equipo", analizó Da Silva respecto al desafío que asumió hace dos meses.

Finalmente, el actual entrenador del América también rindió homenaje a Hernán Torres por el logro de la permanencia a la primera categoría. "Tengo que hacerle un reconocimiento al cuerpo técnico anterior, dejaron un grupo en perfectas condiciones. Lo que hoy logra América no logra solo este cuerpo técnico sino también el cuerpo técnico anterior", finalizó Jorge ‘Polilla’ Da Silva, en rueda de prensa.