Los 1.441 hinchas que ocuparon la tribuna oriental del estadio de Tuluá están identificados

Ya este jueves, desde la ciudad de Tuluá, se presentaron reacciones después de los hechos violentos que protagonizaron algunos hinchas del Deportivo Cali, en el estadio Doce de Octubre, cuando iba el minuto 81 y el Cortuluá ganaba por un marcador de 2-0, en compromiso válido por la fecha 13 de la Liga II 2022 del fútbol colombiano.

De esa forma, en la ciudad 'Corazón del Valle' se concedió una rueda de prensa de parte de los dirigentes del Cortuluá, en cabeza del vicepresidente Óscar Martán, quien explicó algunos detalles que se adelantaron en la organización del partido frente a los 'azucareros' y que serán útiles a la hora de que las autoridades hagan las respectivas investigaciones y la identificación de las personas que entraron hasta la cancha para agredir al técnico Mayer Candelo y a los jugadores visitantes.

Publicidad

"El día miércoles se pusieron a la venta 9 mil boletas, se vendieron 3.309, ingresaron al final 5.244 personas, la diferencia se dio por cortesías y convenios con patrocinadores. Y para la tribuna de oriental se vendieron 1.441 boletas, como la venta se hace a través de un pin, tenemos datos de nombres, número de cédula, número de celular, e incluso correos de esas personas. La decisión que hemos tomado como club es que estas personas de ese listado no pueden ingresar por lo que resta del año. En caso de ser requeridas esas informaciones por parte de las autoridades, estamos dispuestos a colaborar. Acá lo ideal es que este tipo de situaciones no se repitan", expresó inicialmente Martán.

El dirigente del equipo tulueño también destacó que

"en lo sucedido el día de ayer hay que darle un agradecimiento profundo a la policía, gracias a ellos se evitaron más daños; más allá de las afectaciones que se tuvieron, por ejemplo, el personal como el caso de los jugadores, de la fuerza pública y demás".

Desde Cortuluá aseguraron que se realizaron todas las reuniones con las comisiones locales, con las autoridades municipales y desde hace una semana se organizaron los preparativos del caso.

Publicidad

"Nosotros partimos de que hay un principio de buena fe, no se tenían antecedentes con la hinchada del Cali, no podíamos prohibir perse el ingresó de los hinchas del Cali y la situación se dio porque no se presentó el resultado para ellos. Esto sirve de precedente, no se puede seguir permitiendo, es un tema complejo, que no se puede seguir manejando con 'pañitos de agua tibia", complementó Martán.

Publicidad

Desde el equipo tulueño esperan las decisiones que se tomen en Dimayor, luego de los lamentables hechos de violencia en los que los protagonistas fueron los seguidores del Deportivo Cali, que pasa por una dura crisis institucional y deportiva.

Así quedaron las mallas del estadio Doce de Octubre, tras los actos de los hinchas del Cali