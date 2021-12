Los altibajos de los arqueros de Millonarios, desde la opinión de Nelson Ramos y Héctor Búrguez

Uno de los aspectos que viene siendo tema de debate cercano al actual Millonarios tiene que ver con las irregularidades de los arqueros que tiene el técnico Alberto Gamero en su nómina. Juan Moreno, Cristian Vargas y Esteban Ruiz han tenido la oportunidad de custodiar el arco de los 'embajadores' y no han podido convencer del todo, en un club en el que siempre la exigencia es máxima y en el que están puestos los ojos de la prensa y una inmensa hinchada.

En el último partido, por ejemplo, Ruiz cometió un error y tras el mismo, llegó el gol de Joao Rodríguez que selló la victoria 2-1 de América sobre los azules, en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga del fútbol colombiano. Tras esto, volvió la polémica.

"Fernando Uribe tiene ofertas del fútbol colombiano y del exterior, pero sólo piensa en Millonarios"

En medio de esa discusión, GolCaracol.com consultó a dos hombres que se pusieron el saco de Millonarios y que vivieron en carne propia las presiones que trae estar en esa posición.

"El arco de Millos es pesado, no es fácil por todo lo que representa a todo nivel. Ahí hay que saber convivir con las presiones y lo que eso conlleva. En mi caso, me encantaba esa presión y lo disfrute muchísimo cuando estuve allá", dijo el uruguayo Héctor Búrguez, quien se ganó el aprecio de los aficionados entre 1997 y 1999 y entre 2002 y 2005.

Al respecto también opinó el guardameta Nelson Ramos, quien agregó que "un arquero, cuando llega a Millonarios, tiene que entender que Millonarios es un equipo grande, que la camiseta pesa, pero con trabajo, actitud, con atajadas y títulos se ganan las cosas. Han llegado arqueros buenos, pero no tuvieron buenas atajadas, por eso el profe tomó la decisión de usar a los 3 arqueros en todo el torneo y por eso ninguno ha sido titular".

Publicidad

José Pékerman y sus primeras palabras como nuevo técnico de Venezuela: "Estoy en el lugar correcto"

Ahora en etapas definitivas del campeonato y cuando siguen pruebas complicadas en el calendario; viene una dura tarea para el cuerpo técnico que lidera el profesor Gamero.

Sobre ese particular, Búrguez agregó que "ahora hay que trabajar, trabajar y trabajar. No hay otro camino. Siempre hay revancha y los arqueros del club tienen que confiar en si mismos. No hay que escuchar, no ver y no leer nada. Ser fuertes mentalmente, porque no hay otro camino".

Ramos, de su lado, le dio un vistazo a lo que le pasó a Ruiz en el duelo contra los rojos del Valle del Cauca. Así comentó que "los arqueros estamos en una posición, en la que lo importante es una toma de decisiones, él no quería cometer un error para perjudicar a su equipo, cuando se vio a mitad de camino vio que se equivocó y por tratar de arreglarlo terminó en el error del gol en contra".

Junior vs. Cali: duelo entre grandes y con el regreso de Teófilo Gutiérrez al Metropolitano

En ese aspecto y ante tantas irregularidades, para la temporada 2022 los directivos de los bogotanos lograron la contratación de Álvaro Montero, quien fue figura del Tolima y que ha tenido incluso convocatorias a la Selección Colombia.

Publicidad

Los minutos jugados por los arqueros de Millonarios en la Liga II del fútbol colombiano