"Los árbitros en el fútbol colombiano están dejándose influenciar mucho por el VAR"

Aunque gran parte de la atención en los últimos días se la llevó la Selección Colombia, que jugó frente a Uruguay y Ecuador el 12 y 17 de octubre; en la Liga II del fútbol colombiano acaba de pasar una fecha como la 17 en la que se presentaron discusiones y polémicas arbitrales en compromisos como Nacional vs. Medellín; Tolima vs. Santa Fe, Cali vs. América y hasta en Bucaramanga vs. Chicó.

Con esos atenuantes, en Gol Caracol consultamos la opinión de Albert Duarte, quien fue juez a nivel nacional e internacional y entregó algunos conceptos sobre ese particular y también con respecto al VAR.

"Frente a las polémicas que se van a seguir presentando, estamos en una fase de torneo muy difícil, donde todo el mundo busca entrar al grupo de los ocho, donde otros equipos buscan no estar en zona de descenso. Se van a presentar las polémicas, pero en el aspecto que tiene que ver con el VAR, con fuera de juego, yo realmente no tengo dudas. Yo creo que es un sistema que no se puede manipular, es un sistema que está hecho para genera líneas claras y determinar si un jugador está más adelantando en el momento que se le realiza el pase, si está cometiendo la infracción del fuera de juego. En otras acciones, sí vemos errores entre los árbitros, entre el VAR y llamando a un árbitro para que cambie una decisión. A veces, vemos árbitros centrales dejándose influenciar por el VAR y no quedándose en su visual. Esto va a generar conflictos en todos los torneos, no solo en Colombia. Yo siempre he dicho que los jugadores se equivocan, los técnicos, los árbitros y eso seguirá siendo parte del fútbol. Nunca va a ser un deporte perfecto y se tendrá que convivir con ese tipo de situaciones; mientras no se demuestre una circunstancia de mala fe pues obviamente se darán polémicas", expresó inicialmente Duarte.

El otrora árbitro de nuestro país también le dio un vistazo uno a uno a las discusiones que se presentaron, en varios estadios en los que se juega el balompié colombiano.

Nacional vs. Medellín

Árbitro: Wilmar Roldán

"En la jugada de la mano, en la ciudad de Medellín, el clásico Nacional- Medellín, para mí acierta el árbitro. Es un remate, el jugador dice que le pega en el pecho, pero yo vi la jugada y claramente se determinó que hubo una mano. La distancia del remate al defensor era muy amplia, por más fuerte que iba el balón, de una manera u otra lo que impide que el balón siga su trayectoria es el brazo del defensor. Allí se acertó, se quiso acrecentar la polémica, pero Roldán estaba muy seguro, tenía la jugada de frente".

Tolima vs. Santa Fe

Árbitro: Carlos Ortega

"Hubo una jugada en la ciudad de Ibagué, en el partido de Tolima- Santa Fe, en donde se le anula un gol al equipo visitante, por una presunta infracción sobre el arquero Volpi (del Tolima). Allí, realmente tengo muchas dudas, me parece que no se presentó infracción, no hubo infracción por parte del delantero. Neto Volpi sale a tomar un balón y él mismo se arriesga y choca contra el delantero. Creo que allí, el árbitro Carlos Ortega, se equivoca en su apreciación. El árbitro está muy cerca de la acción, me parece que fue un gol mal anulado".

Cali vs. América

Árbitro: Jhon Hinestroza

"Frente al partido entre el Cali- América, el cual fue el más polémico de todos, se presentan diferentes jugadas; hubo muchos retos para el central. La primera una infracción donde se pide una mano, un penal a favor del Cali, cometida por un defensor del América, pero que claramente venía precedida por un empujón. El árbitro central revisa la jugada en VAR y considero que acierta, anulando el gol, porque hay una infracción de Teófilo Gutiérrez con anterioridad. Frente al fuera de juego, es la tecnología la que determina la posición del ‘Chino’ Sandoval, para anular el gol que tanta polémica ha generado. Pero aquí hay dos aspectos: uno que el asistente había levantado la banderola, es decir, el asistente también tenía la seguridad que había fuera de juego y esto es convalidado por el VAR por la utilización de las líneas y como he dicho, mientras que no hay una disposición que indique que esas líneas puedan ser modificables, por quien las maneja, habrá que aceptar las decisiones de esta tecnología. En la jugada del Cali, frente a la anulación del gol, frente a una infracción presuntamente cometida por el América me parece que el árbitro aquí sí deja muchas dudas y deja dudas porque se comete una infracción antes del campo. Es decir, en terreno del Cali, no sé por qué no frena la jugada, deja seguir hasta que termina el gol y sanciona en lo último la infracción que se vio casi en la mitad del campo. Para mí, se equivoca el árbitro, me parece que hubo un choque fortuito; no veo ninguna patada, ninguna zancadilla como para ver anulado esa acción, tuvo mucha duda".

Bucaramanga vs. Chicó

Arbitro: Luis Delgado

"En el partido Bucaramanga contra Boyacá Chicó hay unas acciones polémicas. La primera un penal que reclama Chicó, pero venía precedido de un fuera de juego; me parece que estuvieron bien el central número 2 y el central que corroboró con el VAR. La segunda jugada es la salida del arquero James Aguirre, quien sale a despejar el balón, golpea al jugador Sebastián Ostos, del Boyacá Chicó; para mí fue un penal muy claro, no sé qué pasó con el árbitro, estaba muy cerca. Se nota claramente con la pierna izquierda que desequilibra al hombre del Boyacá Chicó. En ese caso, el VAR tampoco ayudó para él revisara nuevamente la jugada y me parece que hubo un error del árbitro Luis Delgado".