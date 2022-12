“Los argumentos en boca de un perdedor son tomados como excusas”: Juan M. Lillo

El entrenador del Atlético Nacional contó con el respaldo de todo el grupo de jugadores y cuerpo técnico de los ‘verdolagas’, quienes lo acompañaron en la rueda prensa, después de quedar eliminados de la Liga.

Deportes Tolima consiguió la hazaña de eliminar a Nacional, en los cuartos de final de la Liga y las críticas frente al director técnico de los ‘verdolagas’ inundaron el Atanasio Girardot.

Juan Manuel Lillo llegó a la rueda de prensa después del partido contra Tolima, acompañado de todos los jugadores de la plantilla ‘verdolaga’, el cuerpo técnico y dirigencia, en cabeza de Andrés Botero, presidente de Atlético Nacional.

“Vemos en Juan Manuel Lillo una excelente persona y trabajador, y estamos acá todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico y dirigencia a respaldarlo. Invitamos a la gente que acompañe nuestra decisión”, dijo René Higuita al inicio de la conferencia de prensa.

A continuación, el micrófono lo tomó el entrenador de Nacional, quien respondió ante las inquietudes de los periodistas.

“No pienso que voy a hacer el domingo, no es el momento para pensar en eso”, resaltó el técnico español respecto su futuro y el proceso que inició en Nacional hace seis meses.

“Los argumentos en boca de un perdedor son tomados como excusas y yo no haré eso”, añadió Lillo al ser preguntado respecto a un análisis de su equipo frente al Tolima, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga.

“Los jugadores no han parado de ganar. Lo han ganado todo y siguen con sed de continuar haciéndolo”, resaltó el estratega de 52 años.

“Perdemos todos juntos. Los jugadores lograron lo que yo no pude, ser futbolista. Yo dirijo desde lo que me he preparado”, analizó Lillo.

Finalmente, el español se mostró bastante molesto por el resultado, pero seguro de haber hecho todo lo posible para que Nacional siguiera en competencia. “A un tipo que pierde no se le cree nada. A un tipo que gana se le creen hasta las mentiras. Yo no tengo nada para decirle a la hinchada de Nacional”, finalizó Juan Manuel Lillo, ratificado como entrenador de los ‘verdolagas’ y respaldado por el grupo de jugadores, el cuerpo técnico y la presidencia del club.