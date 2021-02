Los caminos médicos a seguir en el caso de Andrés Felipe Román: por ahora no podrá jugar

Andrés Felipe Román tenía todo listo para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors . Millonarios y el equipo argentino habían llegado a un acuerdo y Román viajó a Buenos Aires, el pasado miércoles, para presentar los exámenes médicos y estampar su firma en el contrato.

Sin embargo, luego de las pruebas médicas de rigor, el pase de Román se cayó y algunas horas después se conoció, extraoficialmente, que el jugador no los superó, pues padece de una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad grave del corazón.

El lateral colombiano, de 22 años, deberá regresar al país para hacerse nuevos exámenes y definir su futuro, pues podría incluso dejar el fútbol, dado que su vida corre peligro.

Golcaracol.com habló este viernes con Alberto Negrete, cardiólogo electrofisiólogo de la clínica Imbanaco, en Cali, quien profundizó en dicha patología y entregó más detalles de lo que padece el futbolista bogotano.

¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica?

"Es el engrosamiento y entrelazamiento anormal de las fibras musculares del corazón. La gente piensa que hipertrofia es igual a crecimiento y no siempre es crecimiento, porque este tipo de arritmia presenta el músculo una especie de nudos entre las fibras musculares que producen arritmias graves y difíciles de controlar. El 90 por ciento de los deportistas que mueren súbitamente, han muerto por esta enfermedad".

¿Se nace con la enfermedad o se adquiere?

"Es una enfermedad congénita, o sea, de nacimiento. No es adquirida, como han dicho algunos. El paciente nace con ella, y es la principal causa de muerte súbita en deportistas y, sobre todo, en deportistas menores de 35 años. Es una enfermedad grave y cuando los pacientes tienen síntomas, como la pérdida del conocimiento, se considera que es de mal pronóstico".

¿Las personas que lo padecen presentan síntomas de alarma?

"La mayoría no tiene ningún síntoma, pero los electrocardiogramas casi siempre son anormales, son muy evidentes. Uno, con el electrocardiograma, es capaz de sospechar de esa enfermedad. Si uno sospecha, hay que hacerle uno ecocardiograma y si también es sospechoso, hay que hacerle una resonancia de corazón".

¿Qué exámenes se le deben hacer ahora?

"Lo primero que hay que hacer es averiguar la historia familiar de muerte súbita. Si una persona es diagnosticada de miocardiopatía hipertrófica y sus padres, abuelos o hermanos han muerto súbitamente, eso es uno de los factores más graves. Lo segundo es identificar el tipo de miocardiopatía hipertrófica".

El técnico Alberto Gamero ha dicho que el jugador será sometido a exámenes médicos y si está bien, lo pondrá, ¿eso podría ser así de rápido?

"No, el jugador tiene que ser visto por un electrofisiólogo, que somos los especialistas en arritmia y tratamos la muerte súbita cardiaca. Es tan agresiva esta enfermedad que ni teniendo el desfibrilador ahí se puede salvar a estos pacientes. Por eso no me arriesgaría a ponerlo a jugar, sin antes hacerle una historia clínica bien hecha, revisar la historia familiar, hacerle una resonancia magnética, una prueba de esfuerzo, con eco, para ver cómo responde durante el ejercicio máximo".

¿En qué porcentaje Andrés Román debe dejar el fútbol?

"Es alto el porcentaje. No conozco bien la historia clínica, ni he visto los exámenes, pero si allá (Argentina) sospecharon eso, le digo que, por ahora, mi recomendación es que no vuelve a jugar hasta que estén muy seguros y que un grupo de especialistas en cardiología le autorice eso, sin ninguna discusión".