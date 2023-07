Los crudos relatos de un jugador sobre amaño de partidos en el fútbol colombiano

Un completo informe investigativo se presentó el domingo pasado en la emisión de 'Noticias Caracol' de las 7 de la noche, en el que el tema central fue el amaño de partidos en el fútbol profesional colombiano. Y así, un jugador que mantuvo en reserva su identidad dejó al descubierto el 'modus operandi' que usaron, en su caso, para contactarlo y buscar cambiar el rumbo de un compromiso y que cometiera actos anómalos, en pro de favorecer a mafias de apostadores.

"Nos encontrábamos nosotros concentrados para esta final del torneo de ascenso y recibo una llamada de un número privado donde me ofrecen 70 millones de pesos por hacerme sacar una tarjeta amarilla a los cinco minutos de partido. Luego, vuelvo y recibo la llamada de este número en la cual me sigo negando. Ahí me dicen que me suben el monto a 90 millones de pesos. Yo no acepto y sigo recibiendo insultos", confesó en primera instancia una de las fuentes consultadas por la Unidad Investigativa de 'Noticias Caracol'.

El mismo jugador también agregó que "pregunto a mis compañeros que levanten la mano a cuantos compañeros han contactado y me levantan la mano dos compañeros más, de los cuales me dicen que por una cantidad de tiros de esquina y saques de banda también les ofrecían una cantidad de dinero".

Además de eso, de igual manera se hizo énfasis en los líos personales en los que se pueden meter los deportistas que permiten que los sobornen por primera vez. "El problema es que cuando entran ya no pueden salirse porque los apostadores los cogen como la 'plata fácil', y ya más adelante entran a tener problemas porque les amenazan a familiares, les amenazan a sus hijos y esposas. He visto el caso de compañeros que han tenido problemas ya muy personales", complementó la fuente.

Dentro de los funcionarios consultados al respecto, el que también entregó sus conceptos fue Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, quien afirmó que "hay muchachos que llegan con unas deficiencias económicas muy grandes (al fútbol profesional) y son sujetos de ser permeados por estas personas que quieren hacerle esta trampa al deporte".

Pero el problema no es solamente en Colombia, ya que Montero aseguró que "hay mafias internacionales que tienen una estructura para defraudar a las casas de apuestas y ellos son los que se ponen de acuerdo y le llegan al deportista o persona que está involucrada en el evento, porque no es solo el deportista, también puede ser el juez".

Así las cosas, no es la primera vez que se habla de amaño de partidos en el balompié profesional de nuestro país; aunque no todas las investigaciones de las autoridades llegan a desarticular estos carteles que empañan el juego limpio.

Noticias Caracol habló con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien reconoció que los amaños suceden y que la entidad ha recibido denuncias. Además, aseguró que contrataron una empresa que monitorea los partidos y emite alertas para prevenir estas trampas