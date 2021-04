"Los cumpleaños de Miguel Calero nunca se celebraban porque estaba jugando o viajando"

El recuerdo de Miguel Calero, quien falleció el 4 de diciembre de 2012, sigue vigente. Y este miércoles 14 de abril no es una fecha cualquiera, ya que ese fue el día de su nacimiento y estaría cumpliendo 50 años. Entre sus familiares y amigos aún siguen grabados todos los momentos vividos con el guardameta que escribió su historia con Cali, Nacional, Pachuca, de México, y en la Selección Colombia.

En el círculo más cercano del 'Show' Calero, desde que eran un par de niños soñadores en Ginebra, Valle del Cauca, siempre estuvo ahí al lado Jhon Reyes, un amigo que se convirtió en hermano, incluso en uno más de la familia del futbolista.

"Yo con Miguel me conocí un día en el estadio de Ginebra. Él estaba entrenando ahí, el balón cayó cerca a mí, yo fui a recogerlo, Miguel me gritó una grosería y yo devolví la pelota. Luego de eso, compartimos en la escuela, estudiamos juntos y desde ahí una amistad que creció. Ya después yo iba a su casa, me veía una novela 'los Ricos también lloran', me invitaban a paseos de olla y y así me fui quedando en la casa de ellos. Entonces doña Blanca, mamá de Miguel, me planteó la posibilidad de quedarme en la casa por dos semanas. Pero esas semanas, se convirtieron en años. Nos volvimos inseparables", le contó Reyes a GolCaracol.com.

El hoy empleado de una entidad bancaria y reconocido delantero del equipo 'La Crítica' de Ginebra aún tiene en su memoria cada instante cerca de Calero Rodríguez, especialmente cuando llegaba cada 14 de abril.

"Los cumpleaños de Miguel no eran como los de cualquiera de nosotros. Casi nunca compartimos con él, porque desde muy joven estaba viajando, con selecciones, o concentrado. Hubiera sido ideal la celebración, pero hoy me lo imagino que donde está, está celebrando en grande, riéndose con esa sonrisa que siempre tenía", contó Jhon, quien agregó que para el guardameta era atractivo recibir como regalos lociones o zapatillas.

Sin embargo, cada vez que el ídolo de Pachuca tenía vacaciones aparecía en su tierra natal y a la par de estar con su mamá, hermanos, primos y sobrinos; también sacaba espacios para los 'picaditos' y las tardes y noches de charlas, bromas y recuerdos con los amigos de infancia.

"En lugar de sus cumpleaños, con Miguel se compartía mucho cuando venía a Colombia y tenía días libres. Teníamos comidas con los amigos del equipo de fútbol que tenemos, él era de comer mucho, de ser jocoso, de hacer chistes, de tener chispa y demás. Eran momentos muy especiales", agregó Reyes, que el lunes estuvo hablando con el hijo mayor del histórico guardameta de reconocimiento nacional e internacional.

Para Jhon Reyes devolver el casete y revivir vivencias no fue fácil. La prematura partido de su 'pana' aún toca fibras, mucho más en fechas especiales como la de este miércoles. Así finalizó diciendo que "a Miguel, todos los días lo extraño. Fue esa persona que le puso un norte a mi vida, los recuerdos están intactos. Le debo mucho, no alcanzará el tiempo para agradecerlo lo que él hizo conmigo".