Los datos que debe saber sobre la séptima fecha de la Liga Águila-I La jornada iniciará este martes con los duelos entre Leones vs. Huila y La Equidad vs. Chicó. Este miércoles, dos de los líderes, Once Caldas y Medellín, se verán las caras en uno de los partidos más interesantes de la fecha.