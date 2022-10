"Los directivos de Nacional no tienen idea dónde están parados, ni la institución que representan"

Atlético Nacional fue uno de las decepciones de la Liga II 2022 del fútbol colombiano. Después de haber salido campeón en el primer semestre del año, no pudo reverdecer laureles y ahora sus jugadores y sus directivos son foco de críticas de parte de la prensa antioqueña y de los aficionados, que quedaron decepcionados, luego del empate 1-1 con La Equidad, en el estadio Atanasio Girardot, que sentenció la suerte del club.

Este lunes, Gol Caracol habló con Francisco Foronda, quien inició su carera deportiva y jugó con los 'verdolagas' entre 1992 y 1996 y que habló con claridad de lo que se observa desde afuera de su querido Nacional.

Publicidad

¿Qué decir hoy de Nacional, tras quedar por fuera de los ocho mejores de la Liga II 2022 del fútbol colombiano?

"De lo negativo, hay que sacar lo positivo. Creo que ya veníamos con un nivel muy bajo en lo futbolístico, incluso cuando se quedó campeón con Hernán Darío Herrera, porque se jugaba muy mal. Solamente que el torneo colombiano actual es tan benévolo que un equipo con tan pobre nivel le da para quedar campeón, porque el resto son peores. Y bueno el título sirvió para sacar a flote la pobreza futbolística de un equipo como nuestro verde".

Los directivos de Nacional están en el ojo del huracán. ¿Qué grado de culpa tienen en lo sucedido en la Liga II?

"Mucha, porque no tienen idea dónde están parados, ni la institución que representan y administran. Primero, a un técnico que queda campeón porqué no lo dejan si finalmente les entregó un título, juegue bien, regular o mal. Luego lo cambian por su asistente, que venía haciendo bien las cosas e inexplicablemente lo sacan. Y tercero ponen a Autuori, que seguramente es buen técnico y con un proceso y proyecto importante hará bien su trabajo; pero no son las maneras de actuar. Error dirigencial, mala planificación y esto genera lo que se está viviendo ahora".

¿Cree que los jugadores se quedaron y se conformaron con el título del primer semestre?

"Mucho, con un mal nivel futbolístico, aún siendo campeones no jugaban bien. Se ganó porque ni Millonarios, ni Junior, ni Tolima en la final definieron los partidos. Pero de fútbol, nada de nada. Creo que el equipo necesita nuevos aires y nuevo proyecto deportivo. Y ojalá que dejen trabajar a Autuori y le contraten mínimo ocho jugadores para poder competir en Copa Libertadores. No es llorar sobre la leche derramada. Que sirvan esos traspiés para ajustarse en todos los campos . formativos de inferiores, administrativo y equipo profesional".

¿Qué hacer ahora con Paulo Autuori al frente de Nacional?

Dejarlo trabajar, cumplirle con el proyecto por el cual fue contratado. Reestructuración total del proyecto en divisiones menores, un equipo como Nacional debe sacar jugadores jóvenes. Y ahí contratar 3 o 4 jugadores de nivel, que sean ejemplo para los chicos de las inferiores. Si los técnicos de las menores no dan resultado en la formación de los chicos, deben salir inmediatamente. Esto de sentimentalismos no es para el fútbol profesional. Deseamos un equipo de nivel y acordé a su historia".