"Los directivos del fútbol colombiano son un desastre, nunca se pusieron unos guayos"

En la segunda parte de un Instagram live, este domingo Faustino Asprilla tuvo palabras críticas y le apuntó a los dirigentes de los clubes nacionales.

'El Tino' Asprilla ha sido sensación entre sábado y domingo por sus transmisiones en vivo y hace pocos minutos tocó el tema del balompié de nuestro país.

Publicidad

‘Tino’ Asprilla y una broma que lo marcó: un compañero se la hizo mientras hablaba con Lady Noriega

"Los directivos del fútbol colombiano son un desastre", dijo el vallecaucano, que se refirió a la decisión de tener solamente cinco suplentes en la liga de este 2020 y también a los torneos cortos en los que "no se tienen tantas ventajas" entre uno y otro equipo.

"Ellos (los directivos) nunca se pusieron unos guayos no se dan cuenta de nada, ellos creen que es solo salir el domingo y ya. Un jugador también se lesiona en un entrenamiento. Pero no lo van a entender, pero no estoy acá para hablar de esos pedazos de ...", agregó Asprilla.

En otro apartado de sus declaraciones, afirmó que para Nacional, señalando a jugadores, técnicos y directivos, siempre era obligación estar en Copa Libertadores año tras año.

Faustino Asprilla y su en vivo de Instagram donde le preguntaron hasta que si era gay