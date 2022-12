Los duelos entre caleños y rolos, los más destacados de la fecha 9 de la Liga Águila

Santa Fe vs. Cali y América vs. Millonarios son los partidos más relevantes en esta fecha. Por otra parte, Junior recibirá a Once Caldas en el Metropolitano.

Los dirigidos por Gregorio Pérez, líderes invictos de la Liga, recibirán al cuadro ‘azucarero’ en El Campín el próximo 19 de agosto. El Deportivo Cali buscará los tres puntos que le permitan subir en la tabla de posiciones y entrar a los ocho mejores del torneo.

Por otra parte, Millonarios visitará al América de Cali en el Pascual Guerrero en el cierre de la jornada dominical de esta fecha. Por su parte, el conjunto caleño tiene un presente complicado en la tabla del descenso, siendo este su principal objetivo del semestre.

La jornada iniciará el sábado 19 de agosto con el encuentro entre Rionegro Águilas vs. Tigres y terminará el lunes 21 de agosto con el juego de Deportes Tolima vs. Cortuluá.

La fecha se completa así:

Sábado 19 de agosto

Rionegro Águilas vs. Tigres (3:15 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs Patriotas (5:30 p.m.)

Santa Fe vs. Deportivo Cali (6:00 p.m.)

Deportivo Pasto vs. Medellín (7:45 p.m.)

Domingo 20 de agosto

Jaguares vs. Envigado (3:15 p.m.)

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera (5:30 p.m.)

Junior vs Once Caldas (5:15 p.m.)

América vs. Millonarios (7:30 p.m.)

Lunes 21 de agosto

La Equidad vs. Atlético Huila (6:00 p.m.)

Deportes Tolima vs. Cortuluá (8:00 p.m.)