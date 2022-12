Los elogios de Julio Comesaña: “Este es otro Santa Fe, más peligroso; nos complicó bastante”

El entrenador del Junior valoró el cuadro ‘cardenal’ que, pese a la derrota frente al onceno barranquillero, mostró otra cara y se ilusiona con regresar de una vez por todas al camino del triunfo.

Este domingo en el encuentro que disputaron Junior y Santa Fe , en el Metropolitano por la sexta fecha de la Liga Águila-II, al ‘tiburón’ le costó de más quedarse con los tres puntos frente a un cuadro capitalino que luchó, mostró cosas interesantes, pero al final volvió a quedarse con las manos vacías.

“Es probable que no hayamos tenido muchas situaciones porque este es otro Santa Fe. No es fácil penetrarle; es más peligroso sin la pelota y nos complicó. Me voy contento, esto nos ayuda porque era un partido grande”, afirmó el estratega del cuadro barranquillero Julio Comesaña.

Y es que al cuadro local al final un error de su rival terminó salvándole un partido que se le complicó no solo en el juego, sino también luego de tener que jugar todo un tiempo debido a la expulsión de Gabriel Fuentes.

“El partido con la expulsión cambió. Tuvimos más espacios, aprovechamos a Cetré, a ‘Teo’ y a Hinestroza. No fue un encuentro normal”, aseveró.

“No puedo asegurar nada. Acá no hay dueño de nada, solo Fuad Char. Por eso nadie tiene la titularidad garantizada. Los demás somos empleados de distintos rangos. Con los zagueros vamos alternando a cada uno y si miramos terminamos con línea de cinco”, finalizó.

