¡Los equipos no dejan de moverse! Resumen de rumores y posibles fichajes en el fútbol colombiano

La bolsa de jugadores en los equipos colombiano se mueve constantemente. Algunos ya fueron confirmados, otros se alejaron de las chances de cambiar de equipo y hay nuevos rumores.

En GolCaracol.com traemos un resumen de los últimos rumores de fichajes en el rentado local. Algunos futbolistas con chances de irse al exterior.

Jaminton Campaz – Tiene opciones internacionales, más específicamente en Argentina, y ya se han hecho sondeos a los dirigentes del Tolima. El equipo vinotinto sabe que es una de sus joyas de su nómina y solo saldrá en venta.

Christian Mafla – es seguido por Independiente, de Argentina. Su salida de Atlético Nacional sería viable ya que no es el titular.

Johan Carbonero – tomó fuerza su nombre en el exterior. Primero lo vincularon con el Galatasaray y este lunes se conoció que fue acercado a River Plate, de Argentina.

Jown Cardona – el volante no siguió en el León, de México, se encuentra en Colombia y el Medellín podría ser su destino.

Carlos Rentería – está libre tras su salida del Tolima, pero las opciones no le faltan y en Brasil se fijaron en él, especialmente el Botafogo.

Dayro Moreno – el codiciado delantero no continúa en Talleres de Córdoba, en Argentina, y en el fútbol colombiano siempre será un sueño para muchos. Sin embargo, habrían acercamientos con el Once Caldas.

Michael Rangel – no pudo continuar en el América de Cali, pertenece al Junior y se entrena con el equipo barranquillero, pero no se quedará y aún no defina su futuro.

Nicolas Hernández – estuvo en préstamos en Independiente Santa Fe, no convenció a Harold Rivera, tuvo que volver a Nacional y allí tampoco contará con el apoyo de Juan Carlos Osorio.

Gustavo Torres – tras su buen comienzo del 2020, antes de la pandemia del coronavirus, generó admiración y tendría buenas ofertas internacionales.

Ronaldo Lucena – estuvo cedido en Jaguares, pero sigue perteneciendo a Nacional. Aún no hay claridad de su futuro.

Andrés ‘Manga’ Escobar – salió del Cúcuta Deportivo por la falta de pago. Estaba jugando y tomando ritmo. Se espera que defina qué camiseta se pondrá en el fútbol colombiano.

Yeison Guzmán – el talentoso volante del Envigado daría el salto de calidad a un equipo más grande en nuestro país. El Independiente Medellín lo ve como una opción para reemplazar a Andrés Ricaurte.

Kaique Ferraz Mafaldo – es un joven defensor brasileño, quien hace parte de las divisiones menores del Palmeiras y podría reforzar a Millonarios.