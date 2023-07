Los golazos de Carlos Bacca en el partido de fogueo Junior vs. Unión Magdalena: puntería afinada

El Junior de Barranquilla está decidido a dejar atrás la actuación que tuvo en el primer semestre del campeonato colombiano y busca convertirse en un contendiente serio y luchar por el título en la próxima Liga 2023-II. Para lograr este objetivo, el equipo 'currambero' ha estado trabajando arduamente en una intensa pretemporada durante las últimas semanas.

El conjunto 'tiburón', bajo la dirección de Hernán 'Bolillo' Gómez, se enfrentó a Unión Magdalena en dos partidos de preparación en el estadio Romelio Martínez, de la capital del Atlántico. Durante la jornada, la destacada actuación estuvo a cargo del experimentado delantero Carlos Bacca.

El atacante exSevilla y exVillareal, de España, supo poner su nombre 'por los cielos' reportándose con tres golazos en la victoria 4-1 para un equipo 'alternativo' del Junior. Omar Albornoz completó la cuota goleadora para los barranquilleros desde el punto penalti.

Vea los golazos de Carlos Bacca en su partido de preparación contra el Unión de Magdalena:

😳🦈¡QUE GOLAZOS!

Carlos Bacca sigue ONFIRE🔥 en esta pretemporada.

El goleador de Puerto Colombia hace un balance de lo realizado la tarde de ayer ante Unión Magdalena. pic.twitter.com/5InSuDBopE — Junior FC (@JuniorClubSA) July 5, 2023

Tras el encuentro, Bacca Ahumada dejó algunas declaraciones de ilusión para la hinchada 'tiburón', afirmando que cada vez va sintiendo más confianza por el hecho de estar destacando en esta pretemporada.

"Vuelvo a sentir esa sensación de marcar e ir ganando confianza y estar haciendo una buena pretemporada. Estoy finalizando las jugadas que hacen mis compañeros y creo que eso es importante para uno como delantero, pero este es un trabajo que está haciendo todo el equipo", afirmó el oriundo de Puerto Colombia.

Igualmente, comentó que, a medida que pasa el tiempo, Junior va entendiendo cada vez más la idea de juego que quiere implantar Hernán Darío Gómez en el equipo barranquillero.

"Cada vez nos vamos soltando después de los trabajos de gimnasio, de los trabajos físicos que hemos venido haciendo y el equipo, cada vez más, va encontrando las sensaciones que quiere el profe. Lo importante es que sigamos siendo un equipo, que sigamos mejorando, que sigamos trabajando como lo venimos haciendo", agregó el número '70' del Junior.

Finalmente, Carlos Arturo culminó su intervención dedicándose unos minutos asimismo comentando que se siente bien de estar haciendo una buena pretemporada y espera que esto desencadene en un buen rendimiento tanto de él, como del Junior de Barranquilla, en esta segunda parte del 2023.

"Gracias a Dios vengo trabajando bien, me vengo cuidando; uno conoce sus sensaciones. Ahora he hecho una buena pretemporada y tengo la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros y estoy trabajando para que las cosas salgan bien no solo para Carlos Bacca, sino para el junior y con ayuda de Dios van a salir, pero ha sido un gran trabajo del equipo", culminó el experimentado delantero porteño.