Los hinchas de Millonarios extrañaron a Sebastián Viera en el arco de Junior y el arquero respondió

Millonarios y Junior se enfrentaron en la noche del sábado en el estadio El Campín, por la jornada 17 de la Liga II-2023. El partido entre 'embajadores' y 'tiburones' siempre despierta pasiones en las hinchadas y en los amantes del balompié nacional y en esta oportunidad eso no fue la excepción.

Por el lado del 'rojiblanco' era costumbre siempre ver en el pórtico a Sebastián Viera en los duelos 'mano a mano' con los azules de la capital de República, y sus actuaciones bajo los tres palos eran monumentales. Lo cierto es que popular 'Ángel del arco' fue una de las figuras que más extrañaron los hinchas presentes en el escenario bogotano el sábado anterior y todo por una particular razón.

Viera Galaín le deba otro toque especial, de picardía, a los duelos entre Millonarios y Junior en El Campín, por supuesto, era amado por los fanáticos de los 'curramberos' por sus buenas intervenciones, pero por parte los hinchas del 'embajador', sólo deseaban que se equivocara para decirle algunas palabras de 'cariño'.

A raíz de ello, en las últimas horas se hizo viral un video en las plataformas digitales en el que un hincha escribe la siguiente afirmación: "Vas a un Millonarios vs. Junior, pero ya no está Viera para putearlo", se leyó en el video que es tendencia.

Millonarios vs Junior en El Campín. Junior Oficial en 'X'.

Lo peculiar es que el propio Sebastián Viera lo compartió en sus perfiles personales y no dudó en responder a la afirmación del fanático del deporte más seguido del planeta. El uruguayo comentó: ¿Me extrañaron? y a renglón seguido expresó que "yo también".

Me extrañaron ? Jajajaj ... yo también! https://t.co/detvhydxn6 — Sebastian Viera (@sebavierareal) October 15, 2023

Inmediatamente las respuestas por parte de los seguidores de Viera no se hicieron esperar y mucho expresaron su opinión con un contundente sí, otros contestaron que no era Millonarios vs. Junior, sino "Millonarios vs. Viera", o hasta otros usuarios se animaron a escribir que "ni mi ex me hace tanta falta". También se leyeron en los comentarios como "ya no es lo mismo Millonarios vs. Junior" o que Viera "le daba altura" al partido entre azules y 'tiburones'.

En la noche del sábado en la que impuso 1-0 Millonarios a Junior tapó Jefferson Justino Martínez.

De otro lado, Sebastián Viera se convirtió en toda una leyenda del Junior de Barranquilla y también en un estandarte bajo los tres palos del fútbol profesional colombiano.