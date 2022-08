Protestas airadas de hinchas del Cali, luego del penoso 0-3 frente a Envigado

Deportivo Cali no pasa por su mejor momento en la liga del fútbol colombiano, ya que después de cuatro partidos disputados en cinco fechas, los dirigidos por Mayer Candelo no encuentran el camino y solamente han logrado sumar un puntos. Ante ese bajo rendimiento, los del Valle del Cauca son coleros en el rentado nacional.

Este martes, los 'azucareros' cayeron 0-3 en condición de locales frente a Envigado, equipo que fue contundente y dejó en evidencia las falencias de los verdiblancos, que no encuentran el norte y están inmersos en una crisis deportiva y administrativa grave.

Publicidad

Los malos resultados que atraviesa el 'azucarero' tienen impacientes a los hinchas, que al terminar el partido en el estadio de Palmaseca trataron de ingresar al sector en el que se ubica el bus que transporta al equipo de Candelo.

En un video difundido en las redes sociales, se puede observar la forma en la que los seguidores del Cali muestran su descontento por la actuación de los futbolistas en la cancha. Los insultos y las malas palabras de parte de un grupo de hinchas no se hicieron esperar. Los resultados adversos tienen a los seguidores con visible preocupación.

El Esmad y la Policía de carabineros tuvieron que intervenir para controlar a los fanáticos visiblemente salidos de casillas, algo que de tampoco es el camino para las soluciones para un equipo importante del balompié colombiano como es el Cali.

Publicidad



Este es el video que circula en las redes sociales:

#ATENCION

Hinchas protestan en el 🏟 #DeportivoCali, burlaron la seguridad de la puerta donde ingresa el bus de @AsoDeporCali, hubo necesidad de ESMAD, policía y carabineros para controlar la situación. pic.twitter.com/FbV1yqX0kl — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) August 3, 2022

Publicidad

Mayer Candelo, DT del Cali, se declaró como uno único responsable del mal momento del equipo, ¿qué dijo en rueda de prensa?

"Una situación negativa, desafortunadamente no fue un buen momento, seguimos fallando individualmente, colectivamente, no hay excusas, esto es de trabajo de todos los días, si hay algún responsable ese soy yo, no mis jugadores, por eso vine solo, soy el que los entreno y si no han hecho las cosas bien es porque no han entendido el mensaje; los libro a ellos del momento que estamos viviendo. Seguiremos trabajando", aseguró el timonel.