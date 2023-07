Los hombres más polémicos que estarán en la Liga II-2023 del fútbol colombiano

Desde este viernes 14 de julio las emociones retornan a la Liga del fútbol colombiano en el segundo semestre del 2023, que tendrá a Millonarios como el actual campeón y que intentará revalidar el título bajo la batuta del técnico samario, Alberto Gamero y continuar un proceso más que exitoso. Y es que en todas las plantillas del FCP, de la primera división, trataron de reforzarse de la mejor manera y se esperan que las 'nuevas estrellas' que arribaron a los clubes tengan actuaciones estelares.

No obstante, habrá otros futbolistas que también tendrán todos los 'focos' y 'flashes' encima, no sólo por su talento con el balón, sino porque a su vez destacan por sus comportamientos y posturas fuera de los campos de juego. Esas conductas en su vida privada le generan muchos inconvenientes en su profesión como futbolistas profesionales.

En Gol Caracol nos dimos a la tarea de elaborar un listado de los jugadores más polémicos y controversiales que estarán en escena en los distintas canchas del país para el inicio de la Liga II-2023, y así este particular ranking lo encabeza Dayro Moreno, un experimentado delantero, goleador, un jugador con gran carácter dentro y fuera de las canchas.

El artillero tolimense, que milita en el Once Caldas, no ha negado e incluso ha reconocido abiertamente que le gusta la fiesta, irse de rumba, tener buenos ratos de esparcimiento y que le gusta el licor.

El siguiente futbolista que se ha visto perjudicado, de cierta forma por su vida nocturna, es uno de los fichajes estelares del Deportivo Cali: Luis 'el Chino' Sandoval. El delantero oriundo de Soledad, del departamento del Atlántico, ha tenido problemas severos con el alcohol y la 'rumba', igualmente la indisciplina ha sido constante y más en su último club antes de arribar al 'azucarero', que fue el Junior de Barranquilla.

Precisamente en el 'tiburón' salió por dichos motivos, no le 'aguantaron' más el tema de la indisciplina y la rumba al soledeño.

Luis Sandoval, nuevo refuerzo del Deportivo Cali Foto: Twitter de @AsoDeporCali.

Pero en el conjunto de la capital del Atlántico Sandoval no ha sido el único futbolista envuelto en líos fuera de las canchas. Han salido ha relucir nombres como el de Walmer Pacheco y de Omar Albornoz, por presuntos actos de indisciplina cuando el Junior aún era entrenado por el samario Arturo Reyes.

En las redes sociales en su tiempo circularon imágenes de Pacheco en pleno Carnaval de Barranquilla y enmaicenado y de Albornoz en una supuesta fiesta, sin embargo, en el 'currambero' tomaron la determinación de que continuaran en el plantel.

El listado continúa...

Ricardo 'Caballo' Márquez

El delantero samario ha demostrado su poder goleador en el 'ciclón bananero', pero algunas actuaciones fuera de lugar lo han dejado mal parado. En su primera etapa en el Unión Magdalena por allá en el 2020 tuvo que ser separado de las actividades deportivas del equipo por indisciplina e irrespeto, y ya en su segunda etapa, se habló en la prensa de la 'Perla de América' que habría tenido problemas con el jefe de comunicaciones del club y hasta lo habría agredido en un entrenamiento, y a eso se adiciona, que en un juego contra el Pereira de la pasada Liga habría protagonizado gestos grotescos en el Sierra Nevada, mostrando los genitales a los aficionados en las tribunas, en gran parte concurrida por menores.

Edwin Cardona, nuevo jugador de América de Cali Twitter de América de Cali

Edwin Cardona

Su talento no se discute en el ámbito profesional, su buen toque de balón y su buena pegada desde afuera, pero los problemas para el volante antioqueño por fuera de las canchas se han vuelto orden del día en el último tiempo. En su época en Boca Juniors, pese a que figuró, los problemas de sobrepeso eran constantes, además de la indisciplina, mientras que en Racing eso también también lo perjudicó.

Y es que mientras vestía la camiseta de la 'academia' fue sorprendido borracho mientras conducía su automóvil y eso le generó una sanción y que lo apartaran del primer equipo. también tuvo problemas con la hinchada y otros futbolistas de Racing. Ahora con el América se espera que deje todo esto atrás y se enfoque en lo futbolístico.

Andrés Cadavid

El capitán del Medellín tuvo problemas e inconvenientes con el accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar, tras un enfrentamiento entre el 'poderoso de la montaña' y los 'dorados', además es un futbolista que no teme a decir lo que piensa y eso le ha costado algunas críticas. Por allá en el 2019 se vio envuelto en procesos legales por supuesto testaferro y nexos con armas de bandas de la ciudad; así lo acusó en ese tiempo el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez. Cadavid aseguró que todo era mentira.

Hernán Darío Gómez, director técnico del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

A esta lista también se suman algunas DT's como es el caso de Alberto Suárez, de Envigado, y de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, del Junior. El primero por tener 'pelos en la lengua' y decir las cosas tal cual son, no tiene pena a las críticas o al qué dirán. Así tal cual le sucede al timonel del 'tiburón', que pese a que muchos 'no comen cuento de él' y de su forma de entrenar, le ha dado cierta disciplina al Junior y ha sacado los 'trapitos al sol', no le ha temblado la mano para sacar a los futbolistas, que desde su óptica, no están al nivel del equipo 'currambero'.