Los jugadores de Millonarios ya están Bogotá, tras la agresión de hincha de Tolima a Daniel Cataño

Después de haberse retirado de la cancha del estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué, aduciendo falta de garantías para que el partido contra el Tolima se pudiera realizar por la agresión de un hincha a Daniel Cataño; el cuerpo técnico y la delegación de Millonarios pasaron la noche allí y en la mañana viajaron a Bogotá.

Ni en la capital del departamento del Tolima, ni al llegar a tierras bogotanas, ni el profesor Alberto Gamero, ni los jugadores de los 'embajadores' hablaron con los medios de comunicación que esperaban en el Aeropuerto El Dorado.

A Cataño se le observó salir de la terminal aérea, durante algunos minutos estuvo compartiendo conceptos con el profesor Gamero y también con César Ardila, jefe de comunicaciones del club. Allí, el volante atendió los requerimientos de algunos hinchas que le pidieron fotos y firmas para un par de camisetas.

Hay que recordar que Daniel Cataño, después de haber sentido el golpe por la espalda, salió corriendo en la cancha del Murillo Toro y alcanzó a empujar al agresor de nombre Alejandro Montenegro, quien se encuentra detenido desde la misma tarde del domingo después de que el futbolista pusiera la denuncia.

Por esa reacción, el árbitro Wilmar Roldán decidió mostrarle la tarjeta roja al mediocampista que defiende los colores de Millonarios. Este fue uno de los temas de discusión entre el entrenador Gamero y Roldán, según se pudo observar en la transmisión oficial del partido de la cuarta fecha de la Liga I-2023 del fútbol colombiano.

Hasta ahora se desconoce qué pueda pasar con relación a la decisión final del partido entre el vinotinto y oro y los albiazules; también por la misma vía se tiene expectativa de la sanción que van a tener Tolima, la plaza del Murillo Toro y el jugador Cataño. La Dimayor no se ha pronunciado, tal y como lo dijo Ricardo Orrego, jefe de Caracol Sports, en la emisión de Noticias Caracol del mediodía.

¿Qué dijo Enrique Camacho, presidente de Millonarios, sobre el incidente en contra de Daniel Cataño en Ibagué?

"Millonarios decidió no jugar porque no se daba la seguridad apropiada para los jugadores. Nos pareció prudente que el partido no se desarrollara. Me reuní con los jugadores porque pasa un incidente. Nosotros no estamos de acuerdo con los actos de violencia, ni en contra de Millonarios, ni en contra de otros equipos. Acá lo claro es que Millonarios no aceptará que haya ninguna clase de violencia", dijo Enrique Camacho, en 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'.