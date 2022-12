“Los jugadores de Once Caldas estuvimos al tanto, opinamos y llegamos a un acuerdo”

Así, sin problema y con total seriedad, Pablo Rojas, futbolista del cuadro blanco caldense entregó su parte sobre la situación que tuvo en vilo a varios futbolistas de la institución en los últimos días.

La situación entre algunos jugadores y las directivas del Once Caldas llegó a feliz término. Así lo dio a conocer el club por medio de un comunicado y también el jugador Pablo Rojas, quien habló este lunes con GolCaracol.com.

Publicidad

Según publicó el diario ‘La Patria’, Rojas Cardales estaba dentro de la lista de futbolistas a los que se les iba a suspender el contrato tras no llegar a un acuerdo con el club.

Sin embargo, la actualidad es otra y a principio de semana Once Caldas se pronunció y levantó la suspensión de contratos, en los que presuntamente se encontraba inmiscuido el jugador antioqueño. Acá, su versión.

¿Cómo avanza su cuarentena?

“Toca tener la precaución de estar en casa, compartiendo en familia. Uno en estas circunstancias puede aprovechar el tiempo, ya que cuando se está en competiciones no es mucho el tiempo en el que se pueda compartir”.

Publicidad

Once Caldas y un mensaje de paz: levantó la suspensión a los contratos de sus jugadores

¿Y los entrenamientos?

Publicidad

“Desde que se pararon los entrenamientos no hemos dejado de trabajar, uno es consciente que trabaja con su cuerpo por eso uno intenta mantenerlo al 100 por ciento. Todos los días por videoconferencias trabajamos con los profes”.

¿Qué les dice Huberth Bodhert?

“He hablado poco con el profe. Hablamos de que tenemos que tener las precauciones, cuidarse y cuidar a la familia. Compartir lo que más se pueda con ellos. Esto va para largo y mantenernos al 100, para que cuando se reinicie no nos cojan con los pantalones abajo”.

¿Cuál es su sentimiento de deportista por no entrenar?

Publicidad

“Es bastante difícil, nunca había pasado por una situación de estas. No poder ir a la cancha, no poder compartir con tus compañeros, no puedes ir al estadio y darle alegría a tus compañeros y a la hinchada. Pero primero la salud y la vida, eso está por delante de todo”.

¿Qué es lo cierto de la suspensión de contratos en el Once Caldas?

Publicidad

“La situación está bien, el club sacó un comunicado donde las dos partes se pusieron de acuerdo. Es importante que estemos de acuerdo. En una negociación siempre habrá diferentes opiniones, no se llega a un acuerdo en una reunión, se hace en varias y eso fue lo que pasó. Ahora ya toca es pasar la página”.

¿Cómo fue esa negociación?

“Todos los jugadores estuvimos al tanto de lo que estaba pasando, todos opinamos. Ya pasó, lo importante es que se llegó a un acuerdo, y ahora hay que afrontar lo que se viene”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

¿Usted estaba dentro de los jugadores a los que le suspendieron el contrato?

“No te puedo decir, pero el club sacó un comunicado. Igualmente, los diálogos siguieron, se llegó a un acuerdo y ya todo está tranquilo, el grupo está completo y todo está normal”.

Publicidad

¿Los jugadores se pusieron la mano en el corazón por el club?

“Sabemos que es una situación para la que nadie estaba preparado. Pero creo que todos los equipos pasan por una situación difícil, que cogió a todo el mundo con los pantalones abajo”.