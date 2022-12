Los jugadores de Once Caldas rechazaron las medidas que tomó el club sobre sus salarios

El conjunto blanco de Manizales informó en la mañana de este jueves que decidió suspender temporalmente el contrato de 11 futbolistas con los que no llegó a un acuerdo.

El plantel profesional de Once Caldas publicó este jueves una carta con 10 puntos, mostrando su desacuerdo con la manera en que el club procedió en el tema de sus salarios, ante la crisis por el coronavirus.

Los futbolistas aseguran que siempre se han mostrados dispuestos a llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes y que han enviado sus propuestas, pero no fueron escuchadas.

“No encontramos disposición de la otra parte, por el contrario, los mecanismos utilizados para el diálogo no fueron los adecuados (…) la encuesta, las amenazas de suspensión y los mensajes no conciliadores llevaron a que por varios días se rompiera la comunicación”, manifestaron.

Es oficial: Once Caldas anunció la suspensión temporal de los contratos de 11 jugadores

Además, expresaron que no es cierto que solo con 11 jugadores no se pusieron de acuerdo con el club pues “todos los integrantes del plantel profesional estamos de acuerdo con las propuestas presentadas a la administración y no hemos llegado a ningún acuerdo parcial o total”.

Por último, instaron al presidente de el equipo de Manizales, Tulio Castrillón, para que se sienten a dialogar “sin intermediarios” para llegar a una solución.

La misiva de los jugadores se conoce horas después de que Once Caldas emitiera un comunicado en el que informó que se le suspendió temporalmente el contrato a 11 jugadores con los que no llegó a un acuerdo.

Carta de los jugadores de Once Caldas

Comunicado plantel profesional Once Caldas. pic.twitter.com/ILAHEALjDH — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) April 9, 2020