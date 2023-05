"Los jugadores del Cali van a jugar, tienen una responsabilidad, pero la situación sigue complicada"

El tema financiero del Deportivo Cali no mejora y en las últimas horas se habló de la decisión que habían tomado los futbolistas del plantel profesional de no jugar el partido contra Boyacá Chicó. A pesar de eso, tras una reunión este miércoles, la mayoría de los jugadores decidieron disputar este compromiso válido por la fecha 20 del ‘todos contra todos’ de la liga del fútbol colombiano 2023-I.

Sobre esto habló Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, y dio detalles de esa situación que se vive en las huestes del cuadro vallecaucano.

“Sí, van a jugar, el equipo no salió de la concentración pero siguen esperando el pago, hay unos compromisos de los directivos de abonar un par de quincenas, pero efectivamente a hoy no han recibido pagos. Pero se quedaron para jugar el partido, terminar el último partido del Cali”, afirmó de entrada en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Seguido a eso González Puche aseguró que “está muy complicada la situación del Cali, muy difícil, no hay soluciones a la vista, muy complicado”.

Acá más declaraciones del director ejecutivo de Acolfutpro:

*Dos jugadores que no siguen más en el Cali

“El arquero uruguayo Kevin Dawson se fue del club, no hace parte más de la nómina, y hay otro par de jugadores que tampoco saltarán al campo porque se fueron del sitio de concentración. Daniel Mantilla también salió de la concentración”.

*Más del tema del Cali y su problema financiero

“Finalmente el tema de fondo es que ellos sabían que anunciaron que tenían a la Sub 20 pendiente si el grupo tomaba la decisión de no jugar. Terminaron la reunión y a pesar de que no les han pagado han tomado la decisión de jugar porque entienden que hay responsabilidad con sus compañeros, la hinchada, y el otro equipo”.

Actualmente el Cali está en el puesto 14 de la tabla de posiciones de la liga del fútbol colombiano 2023-I, con 22 puntos, ya sin chances de clasificar a los cuadrangulares finales del campeonato, porque está a cuatro unidades del octavo, que es el Medellín.

Este miércoles, los ‘azucareros’ dirigidos por el experimentado Jorge Luis Pinto se medirán al Boyacá Chicó, en Palmaseca, en el duelo válido por la jornada 20 del rentado local.