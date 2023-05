Los nuevos dueños del Huila vienen con centro deportivo y estadio, afirmó el presidente saliente

El Atlético Huila tiene nuevo dueño, y se trata de Michel Deller, luego de que este jueves se informara de la venta del club ‘opita’, por parte de su presidente saliente, Juan Carlos Patarroyo.

El empresario y dirigente colombiano habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre el proyecto que ahora iniciarán los nuevos propietarios.

“La administración será totalmente nueva, viene con todo, un proyecto bien interesante y con buenas expectativas”, señaló de entrada Juan Carlos Patarroyo.

Seguido a eso, el dirigente colombiano contó sus razones para vender al Atlético Huila, club al que le dedicó tiempo y dinero en los últimos años.

Publicidad

“Todo tiene su ciclo, llevaba once años en esto, ya había cumplido mi ciclo, me toco bailar con la más fea, el tema del estadio, el desgaste es alto y hay que pensar en mi familia que les toco vivir momentos difíciles. Ya estoy en una edad que busco tranquilidad, y en el fútbol es escasa, es para buscar eso, y que se cumplió el ciclo”, agregó.

Para terminar, Patarroyo afirmó que se vendría nuevo estadio y un centro deportivo para que el club siga creciendo.

“Eso sigue en pie, el plan que hay habla de un proyecto integral, centro deportivo, estadio, es algo que cuando se haga la transición, que requiere unos días de los que salen y llegan, pues se vengan cosas buenas, habrá estadio nuevo pronto”, aseveró.

Publicidad

Acá más declaraciones de Juan Carlos Patarroyo, ahora expresidente del Huila:

*La ilusión con los nuevos dueños

“Y cuando viene una empresa como esta es beneficio para todo el fútbol y para el Huila”.

*La manera en la que se dieron las negociaciones

“El año pasado fue un año raro, vendí el equipo tres veces y no me tomé ni un tinto, muchos estudios, abogados y a la hora de pagar no había dinero, entonces había descartado el tema y el año pasado habían mandado unos delegados, ni yo sabia quiénes estaban pero conocieron la ciudad y en ese momento estaba el equipo en la Primera B. Les gustó, no volvimos a hablar, y hace como un mes aparecieron y rápidamente llegaron a un acuerdo, ayer me enteré de la magnitud, no tenía el detalle de todo eso porque Independiente del Valle es un proyecto serio. Fue una sorpresa grata, me voy tranquilo y confío porque es un proyecto grande, para el Huila y para el departamento es importante”.

*Lo que lo sedujo de vender el club al grupo que también tiene a Independiente del Valle

“Claramente lo primero es saber cuál pretensiones tenía la persona que iba a comprar, cuando uno tiene una empresa debe saber a quien le entregará al hijo, intenté que el que se quedara con esto tuviera un plan, que le garantizara algo serio, y que no fuera que compró un club y seguir sufriendo. Eso me sedujo y el negocio se hizo muy rápido”.