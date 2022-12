Los números del Deportivo Pereira campeón de la Liga II-2022 del fútbol colombiano

Deportivo Pereira logró por primera vez ser campeón de la máxima categoría del fútbol colombiano, en una final muy disputada frente a Independiente Medellín . El equipo dirigido por Alejandro Restrepo le dio la alegria más importante a los aficionados de la ‘Perla del Otún’, pero no fue un camino fácil, ya que se clasificó a los cuadrangulares finales en la última fecha y sufriendo.

Los ‘matecañas’ entraron a los ocho mejores de la fase regular del campeonato, ubicados en la quinta posición con 32 puntos. Definieron su cupo en la última jornada, cuando visitaron al Atlético Bucaramanga y ganaron a domicilio 3-1, logrando así, el acceso a la siguiente ronda.

Publicidad

No eran candidatos a disputar el título, pero fueron el mejor visitante de la fase de todos contra todos, cosechando 17 unidades de 30 posibles, dejando así un rendimiento del 56,66% y esa fue la virtud por la cual pudieron meterse a pelear por la estrella de navidad, que ahora se encuentra en el palmarés del conjunto pereirano.

Todo lo contrario le sucedió en los cuadrangulares finales, donde compartió el grupo con Millonarios, Santa Fe y Junior de Barranquilla. Tres equipos grandes en el balompié nacional, pero Pereira fue el único que hizo respetar su casa y ganó los tres encuentros que auspició en condición de local.

Su debut en los cuadrangulares finales fue contra Junior, le ganó en un partido con muchas emociones y una amplia cantidad de goles, el marcador fue 4-3 y la victoria la logró al minuto 90+9 con anotación del futbolista Jhonny Vasquez.

Acción de juego entre Pereira y Medellín. @Dimayor

En su segunda y tercera salida, los dirigidos por Alejandro Restrepo fueron a la capital colombiana, primero enfrentaron a Santa Fe y perdieron 2-0, en un compromiso donde el conjunto del ‘Eje Cafetero’ no jugó mal, pero no tuvo efectividad. Luego Millonarios lo venció por el mismo marcador (2-0), teniendo en cuenta que Pereira no tuvo para ese partido a su goleador, Leonardo Castro, ya que acumulo tarjetas amarillas y tuvo que pagar la sanción para ese evento.

Publicidad

En los encuentros de vuelta, sucedió todo lo contrario y obtuvo una victoria 2-1 frente a los azules, y le propinaron una goleada a los rojos por un tanteador de 5-1, sin duda, el golpe de autoridad lo dio en el Estadio Hernán Ramirez Villegas.

Otro dato que dejó el Pereira, es que fue el mejor equipo de la reclasificación del segundo semestre en el Fútbol Colombiano. Sin duda, un merecido campeón que representará a Colombia en la Copa Libertadores 2023, entrando directamente a la fase de grupos de la competencia internacional.

Publicidad

Por último, registró un total de 40 goles a favor y 31 en contra, en el segundo semestres. Además, consiguió 13 victorias, siete empates y seis derrotas. Estos números le permitieron bordar la estrella en su escudo y poner a celebrar a miles de hinchas.