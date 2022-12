“Los partidos los podemos definir antes, con más tranquilidad”: Miguel Russo

El técnico de Millonarios destacó el triunfo del equipo 2-0 sobre Patriotas, pero apuntó que hay cosas por mejorar. Entiende que había presión por clasificar.

Luego del triunfo sobre Patriotas, el técnico de Millonarios , Miguel Ángel Russo, mostró dos caras en la conferencia de prensa en El Campín. Una, la de la satisfacción por el resultado y la clasificación a los cuartos de final de la Liga Águila. Otra, la de la autocrítica, invitando al grupo a seguir mejorando en aspectos del juego.

“El equipo en el primer tiempo fue paciente, creó jugadas de gol que no pudo concretar. Les dije que había que tener tranquilidad”, comentó el DT sobre el triunfo que los aseguró en los cuartos de final. Y agregó: “Creo que los partidos se pueden definir antes, con más tranquilidad, más calma. Pero yo lo entiendo, porque había que asegurarse entre los ocho, había que ganar y clasificar”.

Finalmente, a falta de una jornada, en la que se jugará el ser cabeza de serie de la siguiente fase, Millonarios enfrentará al Cali. Una semana en la que Russo aspira a seguir trabajando y mejorando. “No me gusta decir que estuvimos bien o mal después de un partido. Hay que seguir trabajando, cuando se pierde hay que levantar la cabeza y cuando se gana hay que continuar porque no me gusta decir que todo está bien. El fútbol es un aprendizaje diario”.

