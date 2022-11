Los primeros tres jugadores a los que les pasaron el 'borrador' en Atlético Nacional

Este martes se conocieron las primeras decisiones en el seno de Atlético Nacional, que no podrá defender el título de la Liga del fútbol colombiano, después de haber quedado eliminados en la jornada del domingo pasado, cuando empató 1-1 con La Equidad, en la cancha del estadio Atanasio Girardot.

En un comunicado de prensa emitido hace pocos minutos, se confirmó que a los volantes Álex Mejía, Andrés 'Rifle' Andrade y Daniel Mantilla no seguirán en el equipo antioqueño para la temporada 2023.

Publicidad

Mejía llegó proveniente de Santa Fe y estaría en el cierre de su carrera deportiva, que incluyó pasos por la Selección Colombia y en el balompié de Paraguay. Andrade, de su lado, tuvo momentos de brillantez en el club antioqueño; aunque en el último tiempo estuvo de alternativa y no marcó tanta diferencia como en otros tiempos. En el caso de Mantilla no se hará uso de la opción de compra y así deberá volverá a Patriotas para ver qué ofertas tiene en el balompié colombiano e incluso a nivel internacional.

Se espera que en los próximos días se tengan reuniones entre los directivos del equipo y el profesor Paulo Autuori, quien fue nombrado como reemplazante de Pedro Sarmiento y ahora tendrá como tarea conformar una plantilla importante pensando en la participación en la Copa Libertadores 2023.

Acá el comunicado oficial de Nacional:

Publicidad

Atlético Nacional informa a los medios de comunicación, hinchas y opinión pública en general, que los jugadores: Andrés Andrade, Daniel Mantilla y Alexander Mejía, no continuarán haciendo parte de la institución a partir de la fecha.

La salida de estos futbolistas, obedece al nuevo provecto de nuestro equipo pensando en los torneos que afrontaremos en 2023. Desde Atlético Nacional pretendemos hacer una renovación en la plantilla, donde impulsaremos la proyección de grandes talentos que hay en nuestro fútbol formativo, acompañados con algunos refuerzos en posiciones específicas, para poder representar de la mejor manera a nuestra institución.

Publicidad

La familia verdolaga, quiere agradecer a Mejía, Andrade y Mantilla por su invaluable aporte a nuestra institución. Valoramos su entrega por la camiseta del equipo más grande de Colombia.

¿Qué dijo Paulo Autuori tras la eliminación de Nacional de los cuadrangulares?

"Yo tengo una mirada muy sencilla y clara. Yo creo que un favorito no se mide solamente por el poder de su camiseta. Hay dos situaciones importantes: el momento en el que estas y la tradición del equipo. Uno puede ser favorito por la tradición pero en el momento no es el mejor. Hay una cosa clara en como es distinto ser y estar. Si nosotros damos una mirada para seis meses y no todo el año, porque el tema en Colombia es muy claro, la competencia se divide en dos: primer semestre y segundo semestre", indicó el entrenador brasileño el domingo pasado.