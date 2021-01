Los recuerdos que dejó Falcao García cuando se vistió con los colores de Millonarios

Los hinchas de Millonarios están ilusionados con la posibilidad de que Falcao García pueda vestirse de azul este año y cumpla el sueño de jugar en el equipo del que es hincha en Colombia.

Primero fue Fredy Guarín , flamante refuerzo del equipo ‘embajador’, quien reveló el pasado viernes en conferencia de prensa que habló con Falcao sobre la chance de jugar juntos en el equipo capitalino.

Y este martes trascendió que ‘El Tigre’ mantiene conversaciones con Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, algo que ilusiona a toda la hinchada 'embajadora'.

Sin embargo, este martes, Nelson Asencio dio a conocer en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , que el atacante del Galatasaray "no llegará" a Millonarios por lo difícil que sería "vivir en Bogotá" para su familia.

Pero ¿cómo le fue al ‘Tigre’ con Millonarios, en el único recuerdo que se tiene de él vestido de azul?

En el recuerdo queda que Falcao llegó a Millonarios tras dejar una buena imagen en el desaparecido Lanceros, con el que anotó dos goles en ocho partidos disputados.

Sin embargo, en el equipo 'embajador' no logró disputar ni un solo minuto en el fútbol profesional, apenas tuvo algunas prácticas con los azules cuando los bogotanos tenían su sede deportiva en el norte de Bogotá.

De hecho, en una de esos entrenamientos, atendió a los medios y dejó claro cuál eran los sueños que anhelaba alcanzar.

"Empecé jugando en el barrio, con los muchachos en Santa Marta, jugaba porque me gustaba, no entendía que mi papá era profesional... Siempre he querido estar en la Selección Colombia Sub-17, Sub-20 o profesional", acotó el que años más tarde se convertiría en ídolo de muchos en Colombia, en entrevista realizada para Jorge Álvaro Peña.

Ahora, 21 años después, vuelve a sonar Millonarios como destino del 'Tigre' tras una gran carrera en Europa llena de logros y éxitos. Los hinchas se ilusionan con verlo defendiendo la camiseta del 'embajador', pero habrá que esperar la decisión que tome el futbolista sobre su futuro cercano.