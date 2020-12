Los secretos de Harold Rivera, el DT que ascendió a Unión Magdalena y va por el título con Santa Fe

Antes de llevar a Santa Fe a la final de la liga colombiana , el logro más importante en la carrera de Harold Rivera fue ascender al Unión Magdalena a la primera división, en 2018, después de 13 años.

Los pilares de Rivera fueron el trabajo y creer en un proyecto serio, con jugadores a los que explotó al máximo, como ocurrió con Ricardo 'El Caballo' Márquez (hoy en Millonarios ), quien, con apenas 21 años, marcó 20 goles en 24 partidos.

El equipo samario logró el ascenso, luego de terminar en el segundo lugar de la tabla general del año, con 60 puntos, producto de 17 triunfos, 9 empates y tan solo cuatro derrotas.

Fernando Battiste fue uno de los hombres de experiencia, junto a David Ferreira, Erwin 'El Alpinito' Carrillo y Aníbal Mosquera, que hizo parte de esa plantilla que consiguió el regreso del Unión a la primera división.

El mediocampista argentino, hoy en el CD Madridejos, de la tercera división de España, atendió este jueves a GolCaracol.com y le contó los secretos del éxito del tolimense, que va por su primer título de liga.

¿Cómo es Harold Rivera como persona y en el trato con los jugadores?

"Es una persona excepcional, tiene un carisma, una forma de ser que siempre trata de estar cerca, que se mezcla con los jugadores. Él fue jugador y sabe lo que se siente estar afuera también. Se trata de poner en el lugar de uno, le duele lo que le pasa a uno y si hay un jugador que necesita algo, hace lo imposible por conseguirlo. Esas son realmente las personas que te dejan marcado y siempre van a conseguir cosas importantes".

¿Y como entrenador?

"Es un técnico que permanentemente está buscando la excelencia en el jugador. No me sorprendió cuando asumió en Santa Fe, en la situación en que estaba, y lo levantó y lo metió en cuadrangulares. Eso es todo en base al trabajo, al esfuerzo que le dedica todos los días, no solamente Harold, sino sus asistentes. Es una persona que te lleva a exigirte y te saca el máximo del rendimiento en los entrenamientos y luego en los partidos se ve reflejado".

¿Qué cosas de que las hizo Harold los marcaron a ustedes en el Unión Magdalena, para conseguir el ascenso?

"Nos decía que pusiéramos el celular en modo ascenso, eso fue algo que nos marcó y nos hizo enfocarnos en lo que realmente queríamos como equipo. Y otra cosa que rescato es la intensidad con que maneja los entrenamientos, eso creo que marca la diferencia en el fútbol colombiano. Harold no mira nunca un entrenamiento que no tenga ritmo, que no tenga dinámica, los entrenamientos del ‘profe’ son al 1000 por ciento y eso te lleva a mejorar tanto en lo físico, como en lo técnico. Después en los partidos se te facilita mucho más, el balón va a la misma velocidad de los jugadores".

En Santa Fe destacan los propios jugadores que ha logrado tenerlos a todos contentos y por eso el que entra, rinde, ¿pasó igual con ustedes?

"Sí, yo llegué el segundo semestre de 2018 al Unión, cuando estaba ya conformado el equipo y peleando los primeros lugares del ascenso. Sumarse a un plantel donde hay jugadores que están siempre entrenando al límite y te dan la posibilidad de alternar en partidos, te lleva a rendir sí o sí en gran forma. Y después a todos los jugadores los hace sentir importantes y los tiene metidos en el cuento. Eso lo sabe manejar muy bien Harold".

Usted, David Ferreira y Erwin Carrillo eran algunos los hombres de experiencia en ese Unión Magdalena, ¿les pedía algo en especial?

"Nos pedía que le habláramos a los chicos para que no se salieran de los objetivos. Si bien íbamos consiguiendo cosas y ganando partidos, iba a llegar un momento en el que nos íbamos a sentir tan importantes que nos podíamos salir del contexto. Quería que se tuviera el grupo bien metido, al límite, ni tan alto que te puedas caer, ni tan bajo que te puedan pisar. Eso fue importante para nosotros".